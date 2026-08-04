ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್: 5 ಲಕ್ಷ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್
Largest Digital Camera Space: ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಮತ್ತು 50 ಸಾವಿರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಆಳವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : August 4, 2026 at 10:41 AM IST
Largest Digital Camera Space: ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಳಸಿ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ನೋಡಿರದಷ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆಳವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ Vera C. Rubin Observatory ಈ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಜೋಡಿಸಿ Single Stacked Image ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಚಿತ್ರ ರಚನೆ ಹೇಗೆ?: ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರೂಬಿನ್ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯದ (Rubin Observatory) 8.4 ಮೀಟರ್ Simonyi Survey Telescope ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ 3.2-ಗಿಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ LSST ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುವ ಮಸುಕಾದ ಬೆಳಕು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವವರೆಗೆ ನೂರಾರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಈ ಫೋಟೋ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಫಲಿತವಾಗಿ ಬಂದ ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಸುರುಳಿ ಆಕಾರದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳು, ಅಂಡಾಕಾರದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳು, ಪರಸ್ಪರ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ದೂರದ ಮಸುಕಾದ ಕೆಂಪು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೀರಪಥಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ.
COSMOS Field ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆ?: ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 'COSMOS Field' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 2003 ರಲ್ಲಿ Hubble Space Telescope ವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ಕಳೆದ 2 ದಶಕಗಳಿಂದ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆಯೇ ನಿರಂತರ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇದರ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಳ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೀರಪಥದ ದಟ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಇದು ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬೆಳಕಿನ ಅಡಚಣೆ ಅಥವಾ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಧೂಳಿನ ಮೋಡಗಳಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗೆ ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳು ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿವೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೋ, ಅಷ್ಟು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ರೂಬಿನ್ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಹೊಸ ದಾರಿ: Rubin Observatoryಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು 3 ಅಂಶಗಳ ಸಂಗಮ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅವುಗಳ ಆಳವಾದ ವೀಕ್ಷಣೆ, ವಿಸ್ತೃತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆ. ಇದು 'Legacy Survey of Space and Time LSST' ಎಂಬ 10 ವರ್ಷಗಳ ಬೃಹತ್ ಸರ್ವೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಸುಕಾದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿವರಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗಲಿವೆ ಎಂದು ಖಗೋಳ ತಜ್ಞರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ತಾಜಾ ಚಿತ್ರವು Rubin Observatoryಯ 'Early Data Preview 2 EDP2' ಆಗಿದೆ. ಇದು 2025 ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ 2026 ಜನವರಿ ನಡುವೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಡೇಟಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶದ ಸುಮಾರು 3,000 ಚದರ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. NSF NOIRLab ನ Rubin Observatory ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಾಬ್ ಬ್ಲಮ್ ಅವರು, ಈ COSMOS ಚಿತ್ರವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೀಡಲಿರುವ ಅದ್ಭುತಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಆರಂಭ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಓದಿ: AI ಉದ್ಯೋಗ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯ ಸುಳ್ಳಾ?: ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಏರಿಕೆ, ಐಟಿ ವಲಯ ವಾಪಸ್!