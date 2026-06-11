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ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಪವನ-ಚಾಲಿತ ನೀರೊಳಗಿನ ಡಾಟಾ ಸೆಂಟರ್​​ ಆರಂಭ! ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?

Underwater Data Centre: AI ಯುಗದಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಚೀನಾ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​..

WORLDS FIRST UNDERWATER DATACENTRE WIND POWERED UNDERWATER DATA CENTRE DATA CENTRE IN CHINA DATACENTRE OFF SHANGHAI COAST
ಪವನ-ಚಾಲಿತ ನೀರೊಳಗಿನ ಡಾಟಾ ಸೆಂಟರ್​​ ಆರಂಭ (Photo Credit- Shanghai Hailanyun Technology)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 11, 2026 at 11:25 AM IST

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Underwater Data Centre: ಚೀನಾ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಪವನ-ಚಾಲಿತ ನೀರೊಳಗಿನ ಡಾಟಾ ಸೆಂಟರ್​​ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಡಾಟಾ ಸೆಂಟರ್​ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಚೀನಾ ತನ್ನ ಡಾಟಾ ಸೆಂಟರ್​ಗಳನ್ನು ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ನ "ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ್ಯಾಟಿಕ್" ನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಶಾಂಘೈನಲ್ಲಿರುವ ಲಿನ್-ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದೇಶದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಡಾಟಾ ಸೆಂಟರ್​ವು ಸುಮಾರು 32 ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್‌ಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಈ ಡಾಟಾ ಸೆಂಟರ್​ವು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚೀನಾ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಾವ ಮೂರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ?: BGR ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು ₹1,900 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚೀನಾದ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳು ವಿದ್ಯುತ್, ಕೂಲಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಭೂ ಕೊರತೆ. ಇದು ಪವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದು ನ್ಯಾಚೂರಲ್​ ಕೂಲಿಂಗ್​ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಡಾಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.

ನೀರೊಳಗಿನ ಡಾಟಾ ಸೆಂಟರ್​ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

  • ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಡಾಟಾ ಕೇಂದ್ರವು 2,000 ಸರ್ವರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
  • ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ, ಡಾಟಾ ಕೇಂದ್ರವು 24 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಇದು ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು 20,000 ಅಮೇರಿಕನ್ ಮನೆಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಸಮಾನವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.
  • ಇದು ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಪವನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?: ನೀರಿನೊಳಗೆ ಡಾಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಅವು ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೂಲಿಂಗ್​ಗಾಗಿ ಡಾಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಕೆಳಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಡಾಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಂಪಾಗಿರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಹಿಂದಿನ ಕಂಪನಿಯಾದ ಹೈಕ್ಲೌಡ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಡಾಟಾ ಸೆಂಟರ್​ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಪವನ ಶಕ್ತಿಯ ಮೊದಲ ಬಳಕೆ: ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀರೊಳಗಿನ ಡಾಟಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಲು ಪವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಡಾಟಾ ಕೇಂದ್ರವು 26,000 ಟನ್ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಡಾಟಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವಿದೆ.

  • ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡಾಟಾ ಕೇಂದ್ರವು ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದಾಗ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಶಾಖವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
  • ಡಾಟಾ ಕೇಂದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳು: ಡಾಟಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನವು 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
  • ಮೀನುಗಳು ನೆಲೆಯಾಗಿವೆ: ಡಾಟಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳ ಬಳಿ ಮೀನುಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತಿವೆ. ಬಲವಾದ ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಚನೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾಟಿಕ್' ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಕಂಪನಿಯು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ 855 ಸರ್ವರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ನೀರೊಳಗಿನ ಸರ್ವರ್‌ಗಳು ವಿಫಲವಾದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಟು ಸರ್ವರ್‌ಗಳು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್‌ಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೈಕ್ಲೌಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಸವಾಲು ಎಂದರೆ ಉಪ್ಪುನೀರು ಉಪಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ದುರಸ್ತಿ ಕೂಡ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

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