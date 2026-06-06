ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ: ಇಲ್ಲಿವೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಟಾಪ್ ಇವಿಗಳು!
World Environment Day: ಜೂನ್ 5ರಂದು ಪ್ರಪಂಚದ್ಯಾದಂತ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಜನರು ಸಹ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತ ಇವಿಗಳತ್ತ ಮುಖಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯ ಇವಿ ಕಾರುಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 6, 2026 at 9:05 AM IST
World Environment Day: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದ್ದು, ಖರೀದಿದಾರರು ಈಗ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಇವಿಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಕರಣದಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ತಯಾರಕರು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸದೇ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ.
ಅನೇಕ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ ಶ್ರೇಣಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಗಣನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 2026ರ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣಾ ಬನ್ನಿ.. ಇನ್ನು ಇವುಗಳನ್ನು ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸಿದ MIDC- ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
1. ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ EV 489 ಕಿಮೀ ರೇಂಜ್: ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಇವಿ ಶ್ರೇಣಿಯು ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ರೂಪಾಂತರಗಳು 129 PS ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ 30 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 215 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರು 275 ಕಿಮೀ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸಿದ MIDC-ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘ ಶ್ರೇಣಿಯ ರೂಪಾಂತರವು 145 PS ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ 45 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 215 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ರೂ. 14.99 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್) ಬೆಲೆಯ ನೆಕ್ಸಾನ್ EV ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ 45 ಈ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ ಮತ್ತು 489 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 60 kW DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಸಿ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಇವಿಯ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 40 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10 ರಿಂದ 80 ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ 7.2 kW AC ಚಾರ್ಜರ್ ಫುಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 6 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
2. ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ 421 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್: ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಂಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು 82 ಪಿಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿರುವ 25 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 315 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು ದೊಡ್ಡದಾದ 35 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 122 ಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು 190 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಆವೃತ್ತಿಯು 421 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸಿದ MIDC-ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 56 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 80 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, 7.2 kWh ಎಸಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಸುಮಾರು 5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.
3. MG ವಿಂಡ್ಸರ್ EV (ಎಕ್ಸೈಟ್ ವೇರಿಯಂಟ್) 332 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್: MG ವಿಂಡ್ಸರ್ EV ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎಕ್ಸೈಟ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮತ್ತು ಎಸೆನ್ಸ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು 136 PS ಮತ್ತು 200 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ 38 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರಗಳು 332 ಕಿ.ಮೀ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸುವ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹೈಯರ್ ಪ್ರೊ ರೂಪಾಂತರಗಳು ದೊಡ್ಡ 52.9 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು 449 ಕಿ.ಮೀ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸುವ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಮೂಲ ವಿಂಡ್ಸರ್ EV ಎಕ್ಸೈಟ್ ರೂಪಾಂತರವು ಪ್ರಸ್ತುತ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಬೆಲೆಯ MG ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಿನ ಏಕೈಕ ಟ್ರಿಮ್ ಮಟ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ವಿಂಡ್ಸರ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ನ 38 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 55 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. AC ಚಾರ್ಜರ್ ಸರಿಸುಮಾರು 6.5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.
4. ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ eC3 320 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್: ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ eC3 29.2 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ 57 PS ಮತ್ತು 143 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಫ್ರಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕ್ರಾಸ್ಒವರ್-ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ eC3 ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಅಲ್ಲದ ಕೆಲವೇ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ MIDC-ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ 320 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಸಿ 57 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 10 ರಿಂದ 80 ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ AC ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಸಿ ಫುಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 10.5 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
5. ಟಾಟಾ ಟಿಗೋರ್ ಇವಿ 315 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್: ಟಾಟಾ ಟಿಗೋರ್ ಇವಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 75 PS ಮತ್ತು 170 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ 26 kWh ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಸೆಡಾನ್ನ ಬೆಲೆಗಳು ರೂ. 12.49 - 13.75 ಲಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಇದ್ದು, ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಡಾನ್ ಆಗಿದೆ.
ಟಿಗೋರ್ ಇವಿಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ MIDC-ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ 315 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟಾಟಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಡಿಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಸಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 59 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10 ರಿಂದ 80 ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಎಸಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಮೂಲಕ ಫುಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 8.5 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
6. ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ 315 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್: ಟಾಟಾ Tiago EV ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರವೇಶ ಮಟ್ಟದ Tiago EV ರೂಪಾಂತರವು 19.2 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು 61 PS ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ನೊಂದಿಗೆ 110 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 250 km ವರೆಗೆ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸಿದ MIDC ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರೂಪಾಂತರಗಳು 114 Nm ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್ಫುಲ್ 75 PS ಮೋಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ 24 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಳಸುತ್ತವೆ.
24 kWh ಆವೃತ್ತಿಯು ಹಕ್ಕು ಪಡೆದ MIDC-ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ 315 ಕಿಮೀ ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 58 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ 7.2 kW AC ಚಾರ್ಜರ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸುಮಾರು 3.6 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.
7. MG ಕಾಮೆಟ್ EV 230 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿ: MG ಕಾಮೆಟ್ EV ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕ EV ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 7 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಾರು 17.3 kWh ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 42 PS ಮತ್ತು 110 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
MG ಕಾಮೆಟ್ EV ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 230 ಕಿ.ಮೀ MIDC-ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ರೇಂಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 3.3 kW AC ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಸಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು 0 ರಿಂದ 100 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 7.4 kW AC ಚಾರ್ಜರ್ ಸುಮಾರು 3.5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಾಮೆಟ್ EV DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
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