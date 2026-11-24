ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿದೆ ಆಪಲ್ನ ವಿಶೇಷ ಸೀರಿಸ್: ರೆಡ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ಕಂಪನಿಯ ಈ ಹೊಸ ಸಾಧನಗಳು ರೆಡಿ!
Apple (PRODUCT)RED Revival: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ '(PRODUCT)RED' ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, 'ಹೋಮ್ಪಾಡ್ ಮಿನಿ 2', 'ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 2' ಸಾಧನಗಳ ವಿಶೇಷ ರೆಡ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
Published : November 24, 2026 at 3:06 PM IST
Apple (PRODUCT)RED Revival: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲೋಕದ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ '(PRODUCT)RED' ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಹೊಸ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು 'ಹೋಮ್ಪಾಡ್ ಮಿನಿ 2' (HomePod Mini 2) ಮತ್ತು 'ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 2' (AirPods Max 2) ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿಶೇಷ ರೆಡ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸಾಧನಗಳು 'ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನ'ಕ್ಕೆ (World AIDS Day) ಪೂರಕವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಏಡ್ಸ್ (AIDS), ಕ್ಷಯರೋಗ (Tuberculosis) ಮತ್ತು ಮಲೇರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ 'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಂಡ್'ಗೆ (Global Fund) ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಪಲ್ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ '(PRODUCT)RED' ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ನ (Bloomberg) ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯು ಆಪಲ್ ತನ್ನ ರೆಡ್ ಕಲರ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ತರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
Apple stores are already receiving lots of inventory ahead of the release.— Mark Gurman (@markgurman) November 23, 2026
ನೂತನ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?: ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ ಈ ಎರಡೂ ಸಾಧನಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೋಮ್ಪಾಡ್ ಮಿನಿ 2: ಈ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮೆಶ್ (All-red mesh) ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ ಗುಲಾಬಿ (Pink), ಹಸಿರು (Green), ನೀಲಿ (Blue), ಬಿಳಿ (White) ಮತ್ತು ಮಿಡ್ನೈಟ್ (Midnight) ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ $149 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹18,900 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 2: ಈ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ನ ಫಿನಿಶ್ (Silver finish), ವೈಟ್ ಮೆಶ್ ಇಯರ್ ಕುಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಹೆಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಂದಿರಲಿದ್ದು, ಕೇವಲ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರೌನ್' (Digital Crown) ಮಾತ್ರ ರೆಡ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳು ಬೆಳ್ಳಿಯ (Silver) ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ $549 ಆಗಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹74,900 ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದೆ.
ರೆಡ್ ಕಲರ್ನ ಆಕ್ಸೆಸರಿಗಳೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಈ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಪಲ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ನ ಆಕ್ಸೆಸರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರೆಡ್ ಬಣ್ಣದ 'ರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್' (Wrist strap) ಮತ್ತು 'ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್' (Apple Watch Sport Band) ಅನ್ನು ಈ ಕೆಂಪು ಆವೃತ್ತಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಪಲ್ ಇನ್ನೂ ಈ ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.
'(PRODUCT)RED' ಬಿಡುಗಡೆ ಏಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದು?: ಆಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ವಿಶೇಷ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು 'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಂಡ್'ಗೆ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏಡ್ಸ್ ರೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲು ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ರಜಾದಿನಗಳ (Holiday season) ಸಮಯವು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಜನಪ್ರಿಯ ಅವಧಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟ ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
Apple is reportedly bringing back (PRODUCT)RED with new HomePod mini 2 and AirPods Max 2 color options! 🔴 The special editions could launch on December 1 for World AIDS Day, with proceeds supporting The Global Fund Source: @markgurman https://t.co/DxzDkY5kgo— Apple Hub (@theapplehub) November 23, 2026
ಆಪಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಸಾಧನಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಬಲ್ಲವು. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವ ಆಪಲ್ನ '(PRODUCT)RED' ಉಪಕ್ರಮವು ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ವಿರಾಮದ ನಂತರ 'ಹೋಮ್ಪಾಡ್ ಮಿನಿ 2' ಮತ್ತು 'ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 2' ಮೂಲಕ ಈ ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ಮರಳಿ ತರುತ್ತಿರುವುದು ಆಪಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಈ ಸಾಧನಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಸಿಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ತೃಪ್ತಿಯೂ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
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