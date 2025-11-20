ಫಸ್ಟ್ ಟೈಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಪನಿ!; ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ವೊಬಲ್ ಒನ್?
Wobble One Launched in India: ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಕಂಪನಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : November 20, 2025 at 8:59 AM IST
Wobble One Launched in India: ವೊಬಲ್ ಒನ್ ದೇಶೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಇಂಡ್ಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ (Indkal Technologies) ಒಡೆತನದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವೊಬಲ್ ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ರಿಂದ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ವೊಬಲ್ನ ಈ ಹೊಸ ಫೋನ್ AI-ಪವರ್ಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇದು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಲ್-ಪಂಚ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಟೌಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವೊಬಲ್ ಒನ್ ಯುಎಸ್ಬಿ ಟೈಪ್-ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು 3.5 ಎಂಎಂ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಜ್ಯಾಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ ಚಿಪ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ವೊಬಲ್ ಒನ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: 8 ಜಿಬಿ RAM ಮತ್ತು 128 ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹22,000 ಆಗಿದೆ. ಫೋನ್ 8 ಜಿಬಿ + 256 ಜಿಬಿ ಮತ್ತು 12 ಜಿಬಿ + 256 ಜಿಬಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಾರಾಟವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಫೋನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ರಿಂದ ಅಮೆಜಾನ್ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ವೊಬಲ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ಮಿಥಿಕ್ ವೈಟ್, ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಒಡಿಸ್ಸಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ವೊಬಲ್ ಒನ್ ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ವೊಬಲ್ ಒನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗೂಗಲ್ AI ವರ್ಧನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ 6.67-ಇಂಚಿನ ಫುಲ್ HD+ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ವೊಬಲ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 4nm ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು 2.6GHz ವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಗಡಿಯಾರದ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಯ ಎಪಿಕ್ ಹೈಪರ್ಎಂಜಿನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ವೊಬಲ್ ಒನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯುನಿಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೆನ್ಸಾರ್ OIS ಹೊಂದಿರುವ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೋನಿ LYT-600 ಸಂವೇದಕವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ + ಬೊಕೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 2-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಫೋನ್ ವೊಬಲ್ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗವು ಹೋಲ್-ಪಂಚ್ ಕಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ 32-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೂಡಾ ಹೊಂದಿದೆ.
ವೊಬಲ್ ಒನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಿಯರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮತ್ತು 7.8 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪವಿರುವ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲಾಯ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ನಿಖರವಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದು 47 ಗಂಟೆಗಳ ಕರೆ, 24 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು 22 ದಿನಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
Wobble One Specifications
- ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ವೊಬಲ್ ಒನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
- ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜೊತೆ 6.67-ಇಂಚಿನ ಫುಲ್ HD+ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ಚಿಪ್ಸೆಟ್: ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400 ಚಿಪ್ಸೆಟ್
- ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಫೋನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ಬ್ಯಾಟರಿ: ಈ ಫೋನ್ ಎಷ್ಟು mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಪನಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಇಂಡ್ಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನ ಆಂತರಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವ ವೊಬಲ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಈ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 60 ಫ್ಯೂಷನ್ 5G, ವಿವೋ T4 5G, ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ಮೆ P4 ಪ್ರೊ 5G ನಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.
