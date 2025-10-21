ETV Bharat / technology

AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳಿಂದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಗೆ ಹೊಡೆತ; ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಗಣನೀಯ ಕುಸಿತ

Wikipedia Traffic Down: ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಐ ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳು ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ದೂರಿದೆ.

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 21, 2025 at 1:23 PM IST

Wikipedia Traffic Down: ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಮೂಲ ಕಂಪನಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ, AI ಬಳಕೆಯು ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿಶ್ವಕೋಶಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ನಲ್ಲಿ ಶೇ.8ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಚಾಟ್‌ಜಿಪಿಟಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್‌ಗಳಂತಹ ಉತ್ಪಾದಕ AI ಪರಿಕರಗಳು ಸಂದರ್ಶಕರನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಈ AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್‌ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮಾನವ ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಕುಸಿತವು AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾರ್ಷಲ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಅಧಿಕೃತ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಾಲರ್‌ಗಳು ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಡೇಟಾದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಷಲ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು, ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಶತಕೋಟಿ ಪುಟ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್‌ಗಳು ಇದನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಅಥವಾ ಬಾಟ್‌ಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತವೆ.

ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವ AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳು: ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾನವ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಹುಡುಕಾಟಗಳು ಮತ್ತು AI ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಾಟ್‌ಗಳು ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಷಲ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ನಮ್ಮಂತಹ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಬಾಟ್‌ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಮಾನವರಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮೇ 2025ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಹ್ಯೂಮನ್​ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಷಲ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಹೊಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಭೇಟಿಗಳು ಎಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ವಾಲಂಟೀಯರ್​ ಎಡಿಟರ್​ ಮತ್ತು ಡೋನರ್. ಮಾನವ ಇನ್‌ಪುಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಐಫೋನ್ 17 ಮಾರಾಟ! $4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್​ನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಆಪಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ!!

