'ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಅಂಬಾನಿ ನಿಜವಾದ ಬಾಸ್ನಾ?' ಎಂಬ ಮಸ್ಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ರಾಗಾ ಸಾಥ್! ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ತಿರುಗೇಟು!
Starlink Licence India Delay: ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ಗೆ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಭಾರತದ ನಿಜವಾದ ಬಾಸ್ ಅಂಬಾನಿನಾ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮಸ್ಕ್ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ.
Published : October 9, 2026 at 9:25 AM IST
Starlink Licence India Delay: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಪಗ್ರಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ಅನುಮತಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಲಾ ಸಿಇಒ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಶುರು ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಲಿಗಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ಮಸ್ಕ್: ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳದೆ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು, ಕೆಲವು "ಒಲಿಗಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು" ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ದೇಶದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಬಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ.
Thank you, Rahul. This is indeed troubling.— Elon Musk (@elonmusk) October 8, 2026
ಈ ಆರೋಪದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿತ್ತು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟ್ಕಾಮ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿಯೂ ಭದ್ರತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು. ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ಗೆ ತಾರತಮ್ಯದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳು "ಆಧಾರರಹಿತ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿವೆ" ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿತ್ತು.
ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಉತ್ತರದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಅಂಬಾನಿ ಭಾರತದ ನಿಜವಾದ ಬಾಸ್ನಾ?" ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಅಥವಾ ದುಬಾರಿಯಾದ ಭಾರತದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವಾದಿಸುವ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Starlink is licensed in over 165 countries and has spent five years complying with every single law and requirement of the government of India, so why still no license? Is Ambani the real boss of India?— Elon Musk (@elonmusk) October 8, 2026
ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆದರೆ ಭದ್ರತಾ ಅನುಮತಿ ಬಾಕಿ: ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ಸಂವಹನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿಗೆ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಮತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾಗಿವೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಂವಹನ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೆಮ್ಮಸಾನಿ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಟೆಲಿಕಾಂ ಇಲಾಖೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಯಾಟ್ಕಾಮ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ನೀಡಿದೆ. ಈಗ ವಿಷಯವು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದು ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪೆಮ್ಮಸಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏರ್ಟೆಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುನಿಲ್ ಭಾರ್ತಿ ಮಿತ್ತಲ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಉಪಗ್ರಹ ಕಂಪನಿ ಒನ್ವೆಬ್ ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇದು ಕೇವಲ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಎಂಟ್ರಿ, ಮಸ್ಕ್ ಉತ್ತರ: ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಬಣ್ಣವೂ ಬಂದಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಸ್ಕ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ, ಎಲಾನ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ" ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು "ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಾಹುಲ್. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಳವಳಕಾರಿ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವಿನ ಈ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಭದ್ರತಾ ಅನುಮತಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕುತೂಹಲವಾಗಿದೆ.
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