CAFE 3 ನಿಯಮ ಎಂದರೇನು?: ಸರ್ಕಾರದ ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್, ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀಡಂ!
CAFE 3 Norms India 2026: 2027ರಿಂದ 2032ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಾಗುವ CAFE 3 ನಿಯಮವು ಕಾರಿನ ಉದ್ದ, ಸಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಸರಾಸರಿ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು CO2 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ.
By R Srinivasan
Published : October 3, 2026 at 1:44 PM IST
CAFE 3 Norms India 2026: ಭಾರತದ ಆಟೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29, 2026 ರಂದು ಹೊಸ CAFE 3 ನಿಯಮವನ್ನು ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ. CAFE ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆವರೇಜ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಇದು 2027ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ 2032ರ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಆಮದು ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ಏಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬದಲಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಗುರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಲಿಸಿ.
ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ಆಟೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು?: ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರ್ ಬೇಕು, ಯಾವುದು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ಯಾವ ಇಂಧನ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 2006ರ ಬಜೆಟ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ತುಂಬಾ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅಗ್ಗದ ಸಣ್ಣ ಕಾರು ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.
ಆದರೆ ಯಾವ ಕಾರನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಕರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಾಗಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಗಳು ಆಗ ಒಂದು ರೂಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಉದ್ದ 3.999 ಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಎಂಜಿನ್ 1200 ಸಿಸಿ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಡೀಸೆಲ್ ಆದರೆ 1500 ಸಿಸಿ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಣ್ಣ ಕಾರು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 8 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ.
ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು?: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಸಿ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಸಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಬಂತು. ಫೋರ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಈ ಮಿಥ್ ಅನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿತು. ಇಕೋಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಂಬ SUV ಮಾಡಿತು. ಅದು ಕೇವಲ 3.998 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ, 1000 ಸಿಸಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಕೊಡುತಿತ್ತು.
ಅದೇ ರೀತಿ ಡೀಸೆಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇತ್ತು. ಡೀಸೆಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಅಗ್ಗ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಜನ ಸಣ್ಣ ಕಾರು ಮತ್ತು ಆಟೋರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲೂ ಡೀಸೆಲ್ ಬಳಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ರೂಲ್ ಮಾಡಿತು. 1998ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ದೆಹಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಹನ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ, ರಿಕ್ಷಾ CNGಗೆ ಬದಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿತು. 2015ರಲ್ಲಿ 2000 ಸಿಸಿ ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರು ನೋಂದಣಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿತು. ಕಾರಣ ದೊಡ್ಡ ಎಂಜಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ 2000 ಸಿಸಿ ಕಾರು, ಹಳೆಯ ಸಣ್ಣ ಎಂಜಿನ್ ಕಾರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತರು. ನಂತರ ಕಂಪನಿಗಳು 1 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೆಸ್ ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಿದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾನ್ ತೆಗೆದರು. ನಂತರ NCR ನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಡೀಸೆಲ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು BS4 ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ರದ್ದು ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದರು.
ಸರ್ಕಾರ BS4 ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ BS6 ಗೆ ಜಿಗಿಯಲು ಹೇಳಿತು. ಇದರಿಂದ ಆಯಿಲ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರೀ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬದಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ವಿಷಯ ಇತ್ತು. ಗುರಿ ಒಂದೇ - ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ದಾರಿ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು. ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಡದೇ, ಎಂಜಿನ್ ಸಿಸಿ, ಇಂಧನದ ಆಯ್ಕೆ, ಕಾರಿನ ಉದ್ದದಂತಹ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಈಗ CAFE 3 ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ?: CAFE 3 ನಿಯಮ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು - ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್, ಎರಡು - ಕಡಿಮೆ CO2 ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ. ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಏನೆಂದರೆ ಈ ನಿಯಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಕಂಪನಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರುಗಳ ಸರಾಸರಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸಣ್ಣ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರು, ದೊಡ್ಡ SUV, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಎಲ್ಲ ಕಾರುಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ CO2 ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
CAFE 3 ನಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಗುರಿ ಕಠಿಣ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬೇಸ್ಲೈನ್ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಗುರಿ 2027 - 28 ರಲ್ಲಿ 100 ಕಿ.ಮೀ ಗೆ 3.996 ಲೀಟರ್ ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿ 2031-32 ರಲ್ಲಿ 100 ಕಿ.ಮೀ ಗೆ 3.3273 ಲೀಟರ್ಗೆ ಇಳಿಯಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ CO2 ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ 2027-28 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ ಗೆ 94.76 ಗ್ರಾಂ ಇಂದ 2031-32 ರಲ್ಲಿ 76.77 ರಿಂದ 78.90 ಗ್ರಾಂಗೆ ಇಳಿಯಬೇಕು.
ಸರ್ಕಾರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ: ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವ ಇಂಧನ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಫ್ಲೀಟ್ ಸರಾಸರಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ತೂಕವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. SUV ನಂತಹ ಭಾರವಾದ ಕಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಗೆ ಗುರಿ ತಲುಪುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹಗುರವಾದ ಸಣ್ಣ ಕಾರು ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಗೆ ಸುಲಭ.
ಅದಲ್ಲದೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಾರಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು (EV) ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು 3 ಕಾರು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ 3X ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಪ್ಲಗ್ - ಇನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ - ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಗೆ 2.5X ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಗೆ 1.6X ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ವಾಹನಕ್ಕೆ 1.1X ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್.
ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಖರೀದಿ. ಗುರಿ ತಲುಪದ ಕಂಪನಿ, ಗುರಿ ಮೀರಿದ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೇವಲ EV ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಯಿಂದ SUV ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಇದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ?: ಇದರಿಂದ ಕಾರಿನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ನಿರ್ಧಾರ ಕಂಪನಿಗಳ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾರುತಿ ತರ ಸಣ್ಣ ಕಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ಕಂಪನಿ ಹಗುರ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರುಗಳಿಂದ ಸರಾಸರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.
SUV ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಟಾಟಾ, ಹ್ಯುಂಡೈ ತರ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಲವು ದಾರಿ ಹಿಡಿಯಬಹುದು, ಜಾಸ್ತಿ EV ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಗ್ - ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೇರಿಸಬಹುದು, CNG ಮತ್ತು ಎಥೆನಾಲ್ ಕಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಮೈಲೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಕಾರಿನ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಡಿಮೆ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುವ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ, ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕೊನೆಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದುವೇ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ. ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರ 3.999 ಮೀಟರ್, 1200 ಸಿಸಿ ಎಂದು ಅಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ 94 ಗ್ರಾಂ ನಿಂದ 76 ಗ್ರಾಂ CO2 ಮತ್ತು 3.99 ಲೀಟರ್ ನಿಂದ 3.32 ಲೀಟರ್ ಎಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇದು ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಔಟ್ಕಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಆದ ದೊಡ್ಡ ಜಿಗಿತ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮದಿಂದ ಕಂಪನಿಗಳು ತಾವೇ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. EV, ಹೈಬ್ರಿಡ್, CNG, ಎಥೆನಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಾರು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಂಧನ ಆಮದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
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