ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಐಫೋನ್; ನಾಸಾದ ತಂತ್ರವೇನು?
iPhone 17 Pro-Max for Artemis II: ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾದರಿಯು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಐಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
Published : April 7, 2026 at 1:05 PM IST
iPhone 17 Pro Max for Artemis II: ಐಫೋನ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಗ ಚಂದ್ರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಆಳವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಇದು 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚಂದ್ರನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಫೋನ್ ಬಳಸಲು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್: ಓರಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಅವರು ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಸಾದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಿಷನ್ನ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಾಸಾ ಹೇಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು?: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ದರ್ಜೆಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಅಥವಾ GoPros ನಂತಹ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲು NASA ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಐಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ NASA ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇರಿಸುವುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು. ಹೈಟೆಕ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ "ಸಾಮಾನ್ಯ" ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣ ಅದರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ. ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಫೋನ್ ಬಳಸಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಂತೆಯೇ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶಕ್ತಿಯುತ ಸಾಧನ: ನಾಸಾಗೆ ಹಗುರವಾದ, ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮತ್ತು ಬಹುಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಾಧನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಐಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ದೃಢವಾದ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ "ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್": ನಾಸಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಕಠಿಣ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಶೂನ್ಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ, ವಿಕಿರಣ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಸಾಧನದ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಡೆದುಹೋದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವವರೆಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಯಿತು.
4-ಹಂತದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ನಾಸಾದ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಸಾಧನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ, ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತರುವಾಯ, ಈ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಆ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಠಿಣ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಸಾಧನವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಆಪಲ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬಳಸಲು ಐಫೋನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ.
ಓರಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾಸಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನೋಟಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿಸುವ ವಿವರವಾಗಿದೆ.
