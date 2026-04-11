ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಯವೇಕೆ?, 6 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂವಹನ ಕಡಿತ: ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟ ಟ್ರಂಪ್!
Artemis 2 Mission: ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ಡೌನ್ನೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳಿದರು. ಅರ್ಧ ಶತಮಾನದ ಬಳಿಕ ಮಾನವರಹಿತ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಯಾಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು.
Published : April 11, 2026 at 10:21 AM IST
Artemis 2 Mission: ಓರಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ತನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ಡೌನ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮರಳುವಿಕೆ ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ ಕರಾವಳಿಯ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ತನ್ನ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಇಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತು.
ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ಡೌನ್ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ: ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಈ ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓರಿಯನ್ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸರಿಸುಮಾರು 2,760°ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ವರೆಗಿನ ತೀವ್ರ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸುಡುವ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ನ ಶಾಖ ಗುರಾಣಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಮರು -ಪ್ರವೇಶ, ನಿಖರವಾದ ಅವರೋಹಣ ಕೋನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳ ಸಕಾಲಿಕ ನಿಯೋಜನೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಈ ಹಂತವನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ಡೌನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.
6 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂವಹನ ಕಡಿತ: ಮರು ಪ್ರವೇಶದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಕೆಂಪು-ಬಿಸಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಿಂದ ಆವೃತವಾದಾಗ ಸುಮಾರು ಆರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಯೋಜಿತ ಸಂವಹನ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಶಾಖ ಕವಚವು ಸಾವಿರಾರು ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ತಲುಪುವ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
2022 ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾರಾಟದ ನಂತರ ಓರಿಯನ್ನ ಶಾಖ ಕವಚವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ಪ್ರಮುಖ ಹಾರಾಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೆಫ್ ರಾಡಿಗನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಔಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯಪಡುವುದು ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅಭಿನಂದನೆ: ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇಡೀ ಪ್ರಯಾಣವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು, ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಮ್ಮೆಪಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಮತ್ತು "ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಮ್ಯಾಕ್ 33 ಸ್ಪೀಡ್: ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಮ್ಯಾಕ್ 33 ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಶಬ್ದದ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ 33 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಅಂತಹ ವೇಗಗಳನ್ನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 1960 ಮತ್ತು 1970 ರ ಅಪೊಲೊ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರು-ಪ್ರವೇಶ ಹಂತವನ್ನು ಆಟೋಪೈಲಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದರು?: ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ಡೌನ್ನೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಧ ಶತಮಾನದ ಮಾನವರಹಿತ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಯಾಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. 'ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಓರಿಯನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್, ಕಮಾಂಡರ್ ರೀಡ್ ವೈಸ್ಮನ್, ಪೈಲಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಗ್ಲೋವರ್, ಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಜೆರೆಮಿ ಹ್ಯಾನ್ಸೆನ್ ಅವರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದು ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ ಕರಾವಳಿಯ ಬಳಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇಳಿಸಿತು.
ಓದಿ: 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಮನುಷ್ಯನ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಯಾನ ಯಶಸ್ವಿ: ಎಲ್ಲ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ!!