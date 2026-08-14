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ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾದ ‘ಸ್ವಯಂ-ಫಲೀಕರಣ’ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: IISc ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕಳೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಅಸಲಿ ಆಟ!

Invasive Plant Species India: ಡೈಸಿ ಕುಟುಂಬದ 28 ಜಾತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ IISc ಅಧ್ಯಯನವು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ - ಫಲೀಕರಣವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

SELF FERTILISATION PLANTS IISC STUDY INVASIVE SPECIES BAKERS LAW PLANTS PLANT INVASION INDIA
IISc ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕಳೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಅಸಲಿ ಆಟ! (Representational Picture, Credit: ETV Bharat/ Mohammad Faisal)
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By Anubha Jain

Published : August 14, 2026 at 12:28 PM IST

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Invasive Plant Species India: ಬಹುತೇಕ ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅದೇ ಪ್ರಭೇದದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಸ್ಯದ ಪರಾಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ (IISc) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ (CES) ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಸಂಗತಿಯೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಜೊತೆಗಾರನಿಲ್ಲದೇ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ (Self-Fertilisation) ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳು (Invasive Plants) ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹರಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

900 ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ನಡೆದ ಮಹಾ ಸಂಶೋಧನೆ: CES ನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಾಸ್ಕಿಯಾ ವಾನ್ ನೌಹೈಸ್ (Saskya van Nouhuys) ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಎಂಎಸ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನರಸಿಂಹನ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು ಡೈಸಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 'ಆಸ್ಟರೇಸಿಯೇ' (Asteraceae) ವರ್ಗದ 28 ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ (Disturbed Habitats) ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಸುಮಾರು 900 ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

Self fertilisation plants IISc study invasive species Bakers law plants Plant invasion India
ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ (Photo: Narashiman Nagendra Rao)

ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ 11 ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಏಕಪೋಷಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ (Uniparental Reproduction) ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಅಂದರೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಸ್ಯವಿದ್ದರೂ ಸಾಕು, ಅದು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೊಸ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲ್ಲದು!

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ 'ಬೇಕರ್ಸ್ ಲಾ': ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಸಸ್ಯವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಬೇಕರ್ಸ್ ಲಾ' ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗಾರನಿಲ್ಲದೇ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಈ ನಿಯಮದ ಸಾರವಾಗಿದೆ.

Self fertilisation plants IISc study invasive species Bakers law plants Plant invasion India
ಅನಿಲೀನ್ ನೀಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿದೀಪಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದ ಕಳಂಕದ ಮೇಲೆ ಪರಾಗ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆ. (Photo: Narashiman Nagendra Rao)

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಾಸ್ಕಿಯಾ ವಾನ್ ನೌಹೈಸ್, "ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ - ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಶೋಧಕ ನರಸಿಂಹನ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ವಲಸೆ ಅಥವಾ ಆಕ್ರಮಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ನಂಬಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Self fertilisation plants IISc study invasive species Bakers law plants Plant invasion India
ಪರಾಗವನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲು ಹೂವಿನ ಚೀಲ (Photo: Narashiman Nagendra Rao)

ಕಣ್ಣೆದುರೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳ ವಿಕಸನ!: ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ 'ಅಜೆರಾಟಮ್ ಕೊನಿಜಾಯ್ಡ್ಸ್' (Ageratum conyzoides) ಮತ್ತು 'ಬೈಡೆನ್ಸ್ ಪಿಲೋಸಾ' (Bidens pilosa) ಎಂಬ ಎರಡು ಅತ್ಯಂತ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕಳೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿವೆ. ಇವುಗಳ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನವಾದ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಇವು ಸ್ವಯಂ - ಫಲೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇವು ಏಕಪೋಷಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಕಸನಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ (Evolved)!. ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇವು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಭಾರತದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು: ಭಾರತದಂತಹ ಉಷ್ಣವಲಯದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಆಕ್ರಮಣದ ಕುರಿತು ನಿಗಾ ಇಡುವುದು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಾಸ್ಕಿಯಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಲ್ಯಾಂಟಾನಾ ಕಾಮರಾನಂತಹ (Lantana camara) ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು, ಮುಕ್ತ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪೊದೆಗಳ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸಿವೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳು ಹೊಸ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ದೇಶದೊಳಗೆ ಬಿಡುವ ಮುನ್ನ ಅವುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತವು ಈಗಷ್ಟೇ ಇಂತಹ ನಿಗಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

Self fertilisation plants IISc study invasive species Bakers law plants Plant invasion India
ಅಗೇರಾಟಮ್ ಕೊನಿಜಾಯ್ಡ್ಸ್, ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ-ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ-ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. (Illustration: Ravi Jambhekar)

ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೃಷಿ, ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು, ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಸ್ಯ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಉಳಿಯುವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜಾಗವನ್ನು (Ecological Space) ಈ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಅಪಾಯ: "ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯವು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪರಿಸರ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಾಸ್ಕಿಯಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು ನಾಶವಾದಾಗ ಬೆಳಕು, ನೀರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಯಂ-ಫಲೀಕರಣ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಇಡೀ ಕಾಡನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ!: ಸ್ವಯಂ-ಫಲೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು "ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಷ್ಟ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಕಾಡಿನಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕುವಾಗ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಅಥವಾ ಬೀಜ ಉಳಿದುಕೊಂಡರೂ ಸಾಕು ಅದು ಯಾವುದೇ ಜೊತೆಗಾರನಿಲ್ಲದೇ ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಕಾಡಿನ ತುಂಬಾ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Self fertilisation plants IISc study invasive species Bakers law plants Plant invasion India
ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ - ಪರಾಗವನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲು ಹೂವನ್ನು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು, ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ, ಅನಿಲೀನ್ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ನಂತರ ಪ್ರತಿದೀಪಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಲಾದ ಕಳಂಕದ ಮೇಲೆ ಪರಾಗ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆ. (Photo: Narashiman Nagendra Rao)

ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು: ಸಸ್ಯಗಳ ಕಳೆ-ಅಪಾಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ (Weed-Risk Assessment) ಅವುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ತಂತ್ರವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಐಎಸ್‌ಸಿ ತಂಡವು ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕೇವಲ ಆಸ್ಟರೇಸಿಯೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ. ಇತರ ಸಸ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆಕ್ರಮಣಗಳು ಹೇಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಣಿತದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು (Models) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಅಧ್ಯಯನವು CES, IISc ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು Baker’s Law ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

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SELF FERTILISATION PLANTS
IISC STUDY INVASIVE SPECIES
BAKERS LAW PLANTS
PLANT INVASION INDIA
INVASIVE PLANT SPECIES INDIA

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