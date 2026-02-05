ETV Bharat / technology

Anthropic New AI Tool: ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್‌ನ ಹೊಸ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸ್ AI ಟೂಲ್​ ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ANTHROPIC CLAUDE COWORK AI CLAUDE COWORK WHAT IS CLAUDE COWORK AI CLAUDE COWORK AI
ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್‌ನ ಹೊಸ ಎಐ ಟೂಲ್ (Image Credit: AP)
Anthropic New AI Tool: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ 'ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್' ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕನ್​ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೊಸ AI ಪರಿಕರವು ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಚೇರಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮಾಡಿದ ಘೋಷಣೆಯು ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ನಂತರ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ತುಂಬಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಈಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ.. 'ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?'.

ChatGPT ಮತ್ತು ಇದರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ಅಮೇರಿಕನ್ AI ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ತನ್ನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಜನವರಿ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಕೊವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಇದು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು 11 ಹೊಸ ಪ್ಲಗಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಅವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಇದುವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ AI ಪರಿಕರಗಳು.. ChatGPT, ಜೆಮಿನಿ, ಗ್ರೋಕ್.. ಎಲ್ಲವೂ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತೆ. ಅವರು ನಾವು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಷಯ ಬರೆಯುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬರೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕು. ಕ್ಲೌಡ್ ಕೋವರ್ಕ್ ಹಾಗಲ್ಲ.. ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಅನುಭವಿ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಾರನಂತೆ ಅದು ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ.. ಕ್ಲೌಡ್ ಕೋವರ್ಕ್ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್​ ಉದ್ಯೋಗಿ: ಕ್ಲೌಡ್ ಕೋವರ್ಕ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫೋಲ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಓದಬಹುದು, ಸರಿಯಾದ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು ಮತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸಬಹುದು. 11 ಪ್ಲಗಿನ್‌ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವಕೀಲರಾಗಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ - ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರಾಗಿ, ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ 50 ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವವರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಹೇಳಿ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಏಕೆ ಕಷ್ಟಕರ?: ನಮ್ಮ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಆದಾಯದ ಸಿಂಹಪಾಲು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್‌ನ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಪರಿಕರಗಳು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂಬ ಕಳವಳವಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ 'ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಧಾರಿತ ಮಾದರಿ'ಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಎಷ್ಟು ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು 'ಬಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಗಂಟೆಗಳು' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೌಡ್‌ನಂತಹ AI ಪರಿಕರಗಳು ಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಒಬ್ಬ ಎಂಜಿನಿಯರ್ AI ಸಹಾಯದಿಂದ ಹತ್ತು ಜನರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಪಾವತಿಸುವ ಹಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದು ನಮ್ಮ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೂ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು AI ಅನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ, ವಿದೇಶಿ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿವೆ.

ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು?: ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವವರಿಗಿಂತ ಸಲಹಾ, ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸುವ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಬುಧವಾರ ಐಟಿ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವು AI ಕಾಳಜಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಮಾನವ ಆಧಾರಿತ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯು ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆಯೇ?: ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲಗಿನ್‌ಗಳು ಹಿಂದೆ ಜನರು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ..

ಕಾನೂನು ಪ್ಲಗಿನ್: ಇದು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, NDA ಗಳನ್ನು (ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಒಪ್ಪಂದಗಳು) ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಲು, ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಲಗಿನ್‌ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾದಾಗ ಥಾಮ್ಸನ್ ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೀಗಲ್ ಜೂಮ್‌ನಂತಹ ಕಾನೂನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು 15-20% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದವು.

ಹಣಕಾಸು ಪ್ಲಗಿನ್: ಇದು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದು, ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಡೇಟಾಬೇಸ್‌ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು SQL ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು, ಆ ಡೇಟಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸುಂದರವಾದ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು.

ಜೈವಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ: ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಡೇಟಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಲಗಿನ್‌ಗಳು ತಜ್ಞರು, ದುಬಾರಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ತಂಡಗಳು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

