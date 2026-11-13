ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದ ಕೊಲೆಟ್ ಕ್ರೆಸ್: ಯಾರು ಈ ದಿಗ್ಗಜ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಿ?
Colette Kress Nvidia Interim CEO: ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯ ನಂತರ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ತನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಿಎಫ್ಒ ಕೊಲೆಟ್ ಕ್ರೆಸ್ ಅವರನ್ನು ಹಂಗಾಮಿ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ.
Published : November 13, 2026 at 9:00 AM IST
Colette Kress Nvidia Interim CEO: ಜಾಗತಿಕ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ದೈತ್ಯ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಗುರುವಾರ ತಮ್ಮ ಸಿಇಒ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹಿರಿಯ ಟೆಕ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಿ ಕೊಲೆಟ್ ಕ್ರೆಸ್ ಅವರನ್ನು ನೂತನ ಹಂಗಾಮಿ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ.
ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಮೂಲದ ಈ ಚಿಪ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯನ್ನು 2013ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಕೊಲೆಟ್ ಕ್ರೆಸ್ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ (Executive Vice President) ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ (CFO) ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕಂಪನಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕಷ್ಟದ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಡುವೆ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
We're honored Colette Kress, our CFO, was recognized among @FortuneMagazine's Most Powerful Women in Business. She’s appeared on the list three years running, reflecting the strategic role she plays in positioning our company as an innovator in AI and accelerated computing. https://t.co/pd7zAezVAp— NVIDIA (@nvidia) May 28, 2026
ಕೊಲೆಟ್ ಕ್ರೆಸ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು?: ಗುರುವಾರ ತಮ್ಮ ನೂತನ ಹಂಗಾಮಿ ಸಿಇಒ ಹುದ್ದೆಯ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಕೊಲೆಟ್ ಕ್ರೆಸ್, ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
- ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಶಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರ ಜನರಿಂದಲೇ (ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ) ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ 33 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜೆನ್ಸನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅಸಾಧಾರಣ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಾನು ಬದ್ಧಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- ವೇಗವರ್ಧಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ (Accelerated computing) ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾವನ್ನು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಲೆಟ್ ಕ್ರೆಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ: ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಚಿಪ್ಗಳು ಇಂದು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಕಂಪನಿಯ ಸಿಎಫ್ಒ (CFO) ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೊಲೆಟ್ ಕ್ರೆಸ್ ಇಂದು ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿರುವ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ (Anthropic) ಮತ್ತು ಕೋರ್ವೀವ್ (CoreWeave) ನಂತಹ ಎಐ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಪರಿಚಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೊಲೆಟ್ ಕ್ರೆಸ್ ಟೆಕ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2013 ರಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸೇರುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಜಾಗತಿಕ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಸಿಸ್ಕೋ (Cisco), ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ (Microsoft) ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ (Texas Instruments) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ಎನ್ವಿಡಿಯಾವನ್ನು ಸಹ-ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಟೆಕ್ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಈ ವಾರ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳ ವರದಿಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾದ ಗೂಢಚಾರಿಣಿ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾದ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಂದಿಗಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು 'ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್' ವರದಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಹುದ್ದೆ ತೊರೆಯಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಡ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಗುರುವಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಈ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರು ವಿದೇಶಿ ಗುಪ್ತಚರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಂದಿನ ಸಿಇಒ ಹುವಾಂಗ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಗೂಢಚರ್ಯೆಯ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 33 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಈಗ ಅನುಭವಿ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞೆ ಕೊಲೆಟ್ ಕ್ರೆಸ್ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಆಳವಾದ ಅರಿವಿರುವ ಕ್ರೆಸ್ ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಎಐ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
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