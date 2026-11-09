ಯಾರಿದು ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್?: ಇಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಸಿಇಒ ವಿರುದ್ಧ ಗೂಢಚಾರಿ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತ ಮಹಿಳೆ ಕುರಿತ ವಿವರ!
ಸಿಂಗಾಪುರ ಮೂಲದ ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಬ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹುವಾಂಗ್ ಲೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಮಹಿಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ.
Published : November 9, 2026 at 3:48 PM IST
ತೈಪೆ (ತೈವಾನ್): ಅಮೆರಿಕದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಚಿಪ್ ಟೈಟಾನ್ ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಪರವಾಗಿ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಟೆಕ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
ಸಿಂಗಾಪುರ ಮೂಲದ ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಬ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹುವಾಂಗ್ ಲೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಮಹಿಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ.
ಯಾರಿದು ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್?: ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಬಗ್ಗೆ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬೀಜಿಂಗ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಚೀನೀ ಪ್ರಜೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಗೂಢಚಾರ ಸಂಚಿನ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೊದಲು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಉಪನಾಮದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತೈವಾನೀಸ್ ಮೂಲದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಗಾವಲು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಜನರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಟೈಮ್ಸ್, ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಉತ್ತಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಡಿತ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಎಐ ಚಿಪ್ ಉದ್ಯಮದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ದೇಶಗಳು ಮಿಲಿಟರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಸುಧಾರಿತ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಲಯವು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಹುಡುಕಾಟವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಚೀನಾದ ನಿಧಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಎಚ್ಎಸ್ಬಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಚೀನಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಮತ್ತು ಹುನಾನ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿಗಾರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಎಫ್ಪಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಎಎಫ್ಪಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ.
ಹೇಗೆ ಈ ಜೋಡಿ ಸಂಪರ್ಕ: ಕಳೆದ ವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಈ ಜೋಡಿಗಳು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಭಾನುವಾರ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ತಾವು ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ 2024ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉದ್ಯಮ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಬಾಸ್ ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್, ಉದ್ದ ಕೂದಲಿನ ಮಹಿಳೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ತೈಪೆಯ ಚೀನೀ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಭೋಜನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜೆನ್ಸೆನ್ ಹುವಾಂಗ್, ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದು, ಆಗ ಆಲಿಸ್ ಅವರು ಜೆನ್ಸೆನ್ ಅವರ ಬಲ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಡುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಹೊರಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಮರಳಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ, ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಂದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು.
ಏನಿದು ಮೇಗಾಸ್ಪೀಡ್: ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಗೂಢಚಾರರನ್ನಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯುಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇದು ಎಐ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ನಡೆಸಲು ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದು ಏಷ್ಯಾ- ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಕ್ಲೌಡ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನಲ್ಲಿ, ಇದು ಸಿಂಗಾಪುರ, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಎರಡರಿಂದ 10 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು 25 ಸಂಬಂಧಿತ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಎಎಫ್ಪಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಉತ್ತರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಸತಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ 7ರೋಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಚೀನೀ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ 7ರೋಡ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಿಪ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆಯೇ?
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಚಿಪ್ಗಳ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಯುಎಸ್ ಸರ್ಕಾರವು 2024ರಿಂದ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಸಿಂಗಾಪುರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಟೈಮ್ಸ್ ಹೇಳುವಂತೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಎಫ್ಪಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಚಿಪ್ಗಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್ನ ಸಿಂಗಾಪುರದ ತನಿಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ, ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ನ ವರದಿಯು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕ್ರಮ ಚಿಪ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್ ಹೇಳಿದೆ.
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