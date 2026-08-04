AI ಉದ್ಯೋಗ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯ ಸುಳ್ಳಾ?: ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಏರಿಕೆ, ಐಟಿ ವಲಯ ವಾಪಸ್!
White Collar Hiring India: ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ - ಕಾಲರ್ ಹೈರಿಂಗ್ 5% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, AI/ML ಉದ್ಯೋಗಗಳು 33% ಬೆಳೆದಿವೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
Published : August 4, 2026 at 9:46 AM IST
White Collar Hiring India: ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ AI ಉದ್ಯೋಗ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕಗಳ ನಡುವೆ AI ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಾಧಾನಕರವಾದ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5% ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ Naukri JobSpeak Index ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ 3,074 ರಿಂದ ಈ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 3,227 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಆರಂಭದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
AI ಮತ್ತು ML ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ: ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, AI ಮತ್ತು Machine Learning ಪಾತ್ರಗಳು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 33% ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, AI ಮತ್ತು ML ಅನ್ನು ವೈಟ್-ಕಾಲರ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅತಿ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳದ ಅನುಭವಿ AI ವೃತ್ತಿಪರರ ಬೇಡಿಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವಲಯ ವಾಪಸ್: ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರ ಏರಿಳಿತ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ IT ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವಲಯವು ಈಗ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮರಳಿದೆ. ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ 6ರ ರಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ AI ರೋಲ್ಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಏರಿದೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ 23% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಗರವಾರು ಪ್ರಕಾರ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ 17% ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಂತರ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ದೆಹಲಿ-ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ.
ಇತರ ವಲಯಗಳ ಸ್ಥಿತಿ: IT ಮತ್ತು AI ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉದ್ಯೋಗದ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.
- ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ವಲಯ: 10% ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ
- ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್: 8% ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ
- FMCG ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್: ವೃತ್ತಿಪರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ
ಆದರೆ, ಟೆಲಿಕಾಂ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಫಾರ್ಮಾ, ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ನಂತಹ ಕೆಲವು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಚಿಂತೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಫ್ರೆಶರ್ಗಳ ಮೇಲೂ ನಂಬಿಕೆ: ಅನುಭವಿ ವೃತ್ತಿಪರರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಶರ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ತೋರಿವೆ. ಫ್ರೆಶರ್ ನೇಮಕಾತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ 6% ರಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, GCC Global Capability Centre ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ 5% ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಂತಹ ನಗರಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಮಿಡ್ - ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ - ಲೆವೆಲ್ ಅನುಭವಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ವೃತ್ತಿಪರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
Naukri.com ನ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ Info Edge India Ltd ನ MD ಮತ್ತು CEO ಹಿತೇಶ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಅವರು ಈ ಅದ್ಭುತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಜುಲೈ ನೇಮಕಾತಿ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಜುಲೈ ನೇಮಕಾತಿ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. IT ಹೈರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ, AI ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶರ್ ನೇಮಕಾತಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಭವಿಷ್ಯದ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ". ಹಿತೇಶ್ ಒಬೆರಾಯ್, Info Edge CEO
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