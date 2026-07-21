ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಹೊಸ ಅಥರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್? ಮೊದಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ?
Ather EL Launch Details: ಅಥರ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಗ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಚ್ ದಿನಾಂಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : July 21, 2026 at 2:52 PM IST
Ather EL Launch Details: ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅಥರ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಗ ವ್ಯಾಪಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊಸ ಬಜೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ 'EL' ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಧರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಲೇ ಇವೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಮಾದರಿ ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 'ಅಥರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೇ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಂಪನಿಯ ಸಮುದಾಯ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ 'EL-01' ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ-ಸಿದ್ಧ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ EL ಸ್ಕೂಟರ್ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿರುವ ಅಥರ್ ರಿಜ್ಟಾವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಮೆಟಲ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಳಕೆಗೆ ದೃಢವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವರದಿಗಳು ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು 'ಹೈ ರೇಂಜ್' ಎಡಿಷನ್ ಮತ್ತು 'ಲೋ ರೇಂಜ್' ಎಡಿಷನ್ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೈ ರೇಂಜ್ ರೂಪಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇತರ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ನಂತರ ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಅಥರ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ 450 ಸೀರಿಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೊಸ EL ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 2 kWh ನಿಂದ 5 kWh ವರೆಗಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಸೆಟಪ್ ಸ್ವಿಂಗರ್ಮ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಮೋಟಾರ್, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಹಿಂಭಾಗದ ಮೊನೊಶಾಕ್, ಮುಂಭಾಗದ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ನ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಅಥರ್ ರಿಜ್ಟಾ ಎಸ್ ಲೋ ರೇಂಜ್ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ಅಥರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್, ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್, ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೀರೋ ವಿಡಾದಂತಹ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಅಥರ್ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಅಥವಾ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥರ್ನ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ವಾಹನವನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಥರ್ ಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
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