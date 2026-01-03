ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ, ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಯಾವಾಗ? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವುದು?
First Grahan 2026: 2026ನೇ ವರ್ಷವು ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಣಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣಾ ಬನ್ನಿ..
Published : January 3, 2026 at 11:10 AM IST
First Grahan 2026: 2026ನೇ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಣಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಗಳು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಮೂರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವಷ್ಟು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಯಾವಾಗ?: ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಗ್ರಹಣ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಇದು ವಾರ್ಷಿಕ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಅಥವಾ "ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಸೂರ್ಯನ ಸರಿಸುಮಾರು 96 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರಿಸುಮಾರು 2 ನಿಮಿಷ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂತಕ ಅವಧಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದರ ನಂತರ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಮಾರ್ಚ್ 3, 2026 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಏಕೈಕ ಗ್ರಹಣ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಸುಮಾರು 58 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು 2029ರ ಮೊದಲು ನಡೆಯುವ ಕೊನೆಯ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣದ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ವರ್ಷದ ಮೂರನೇ ಗ್ರಹಣವು ಜುಲೈ 29 ರಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಆಫ್ರಿಕಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
2026ರ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಗ್ರಹಣ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 2026ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಣಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 3ರ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಮಾತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
