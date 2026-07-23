ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೀಚರ್!: ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡದೆಯೇ ಪಿಡಿಎಫ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ!
Whatsapp Pdf Editing Feature: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಡೋಬ್ ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೀಚರ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : July 23, 2026 at 12:29 PM IST
Whatsapp Pdf Editing Feature: ಜನಪ್ರಿಯ ಮೆಸ್ಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಅಡೋಬ್ ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರು ಪಿಡಿಎಫ್ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಯ್ದ ಬಳಕೆದಾರರ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಎಲ್ಲಾ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವೆಬ್ ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ: ನೀವು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿಯೇ ಫುಲ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಓದಬಹುದು.
ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಅಪ್ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು PDF ದಾಖಲೆಗಳೊಳಗಿನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲು, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಾಸ್ವರ್ಡ್-ಫೈಲ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್: ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ರಹಿತ PDF ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಭದ್ರತೆ: ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ PDF ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 3 ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೆಷನ್ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ PDF ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲು, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಲು ಮಾರ್ಕ್ಅಪ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಸಾಧನದ ಮೆಮೊರಿ ತುಂಬುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪಿಡಿಎಫ್ಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಎಡಿಟೆಡ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಸ 'ಎಡಿಟ್ ಇನ್ ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಡೋಬ್ ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮ್ಮಿರಿ ಜನರೇಟ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಜ್ ಎಡಿಟ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು JPG ಅಥವಾ ವರ್ಡ್ ಸ್ವರೂಪಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು, ಫೈಲ್ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವುದು, ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವುದು, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು, ಪೇಜ್ಗಳನ್ನು ಆರ್ಗ್ನೈಜ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಹಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಎಡಿಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮೂಲಕ ಅದೇ ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಡಿಟೆಡ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದು.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇತರ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ:
iPad ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸೈನ್-ಅಪ್: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದೆ ಐಪ್ಯಾಡ್ಗಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಳಕೆದಾರರು iPad ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಸ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹೊಸ CarPlay ಮತ್ತು Android Auto ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತನ್ನ CarPlay ಮತ್ತು Android Auto ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು, ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಿಸಲು, ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್-ಫ್ರೀ ಆಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಶೇರಿಂಗ್: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ Apple Music ಅಥವಾ Spotify ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹಾಡನ್ನು ತಮ್ಮ WhatsApp ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿದೆ.
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