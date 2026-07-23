ETV Bharat / technology

ವಾಟ್ಸಾಪ್​ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೀಚರ್​!: ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡದೆಯೇ ಪಿಡಿಎಫ್​ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ​, ಎಡಿಟ್​ ಮಾಡಿ!

Whatsapp Pdf Editing Feature: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಡೋಬ್ ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೀಚರ್​ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

WHATSAPP PDF DOCUMENT WHATSAPP NEW FEATURES WHATSAPP WHATSAPP PDF
ವಾಟ್ಸಾಪ್​ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ (Photo Credit- Adobe)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 23, 2026 at 12:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Whatsapp Pdf Editing Feature: ಜನಪ್ರಿಯ ಮೆಸ್ಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಅಡೋಬ್ ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರು ಪಿಡಿಎಫ್ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಚಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಯ್ದ ಬಳಕೆದಾರರ ಗ್ರೂಪ್​ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಎಲ್ಲಾ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವೆಬ್ ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ: ನೀವು ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಸೇವ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿಯೇ ಫುಲ್​-ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಓದಬಹುದು.

ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್​ ಮಾರ್ಕ್‌ಅಪ್ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು PDF ದಾಖಲೆಗಳೊಳಗಿನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್​ ಅನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲು, ಅಂಡರ್‌ಲೈನ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್-ಫೈಲ್ಸ್​ ಸಪೋರ್ಟ್​: ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ರಹಿತ PDF ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.

ಸಂಪೂರ್ಣ ಭದ್ರತೆ: ಚಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ PDF ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ನ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 3 ಬಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್​ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೆಷನ್​ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಚಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್​-ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ PDF ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್​ ಮೂಲಕ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲು, ಅಂಡರ್‌ಲೈನ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಲು ಮಾರ್ಕ್‌ಅಪ್ ಟೂಲ್ಸ್​ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಹೊಸ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಸಾಧನದ ಮೆಮೊರಿ ತುಂಬುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್​ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪಿಡಿಎಫ್​ಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಎಡಿಟೆಡ್​ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಸ 'ಎಡಿಟ್ ಇನ್ ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡೋಬ್ ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮ್ಮಿರಿ ಜನರೇಟ್​, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ಇಮೇಜ್​ ಎಡಿಟ್​, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್​ ಅನ್ನು JPG ಅಥವಾ ವರ್ಡ್ ಸ್ವರೂಪಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು, ಫೈಲ್ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ರೆಸ್​ ಮಾಡುವುದು, ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವುದು, ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು, ಪೇಜ್​ಗಳನ್ನು ಆರ್ಗ್ನೈಜ್​ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಹಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಎಡಿಟ್​ ಟೂಲ್ಸ್​ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮೂಲಕ ಅದೇ ಚಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಡಿಟೆಡ್​ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್​ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದು.

ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇತರ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ:

iPad ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಸೈನ್-ಅಪ್: ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಅನ್ನು ಹಿಂದೆ ಐಪ್ಯಾಡ್​ಗಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಳಕೆದಾರರು iPad ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಸ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಅಕೌಂಟ್​ ಅನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಹೊಸ CarPlay ಮತ್ತು Android Auto ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ತನ್ನ CarPlay ಮತ್ತು Android Auto ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು, ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಿಸಲು, ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್-ಫ್ರೀ ಆಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಶೇರಿಂಗ್​: ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ Apple Music ಅಥವಾ Spotify ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹಾಡನ್ನು ತಮ್ಮ WhatsApp ಸ್ಟೇಟಸ್​ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿದೆ.

ಓದಿ: ಫ್ಲೆಕ್ಸ್‌ವಿಂಡೋ, 50MP ಕ್ಯಾಮರಾದೊಂದಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್​ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫ್ಲಿಪ್ 8: ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದರ ಡಿಸೈನ್​?

TAGGED:

WHATSAPP PDF DOCUMENT
WHATSAPP NEW FEATURES
WHATSAPP
WHATSAPP PDF
WHATSAPP PDF EDITING FEATURE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.