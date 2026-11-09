ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಬಿಗ್ ಚೇಂಜ್: ಇನ್ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಯಾರು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ನೀವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿ!
WhatsApp Phone Number Privacy: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾಸಗಿತನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ಮುಂದೆ ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಾವೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
Published : November 9, 2026 at 8:12 AM IST
WhatsApp Phone Number Privacy: ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆಪ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಕಾಣಿಸದಂತೆ ಹೈಡ್ ಮಾಡಲು ಈ ಫೀಚರ್ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೀಟಾ ವರ್ಷನ್ 2.26.45.1 (Android beta version 2.26.45.1) ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು WABetaInfo ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆಯೇ ಈ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಹಳೆಯ ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ರಿಸೆಟ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಅದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಲೀಕ್ ಆಗುವ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
WhatsApp is testing new phone number privacy for usernames! WhatsApp is working on new privacy settings to let users choose who can see their phone number when they have a username on Android. https://t.co/UtKiDPN1xr https://t.co/2Dloalq6q3— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 7, 2026
ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಿಗಲಿರುವ 4 ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಯಾವುವು?: ಈ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಯೂಸರ್ನೇಮ್ (Username) ಹೊಂದಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
- ಎಲ್ಲರೂ (Everyone): ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಸುವ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಬಹುದು.
- ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳು (My Contacts): ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರುವ ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
- ಇವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳು (My Contacts Except): ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ (Nobody): ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಇದುವೇ 'ಡಿಫಾಲ್ಟ್' (Default) ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ನಂಬರ್ ಕಾಣಿಸಲಿದೆ.
ಈ ಫೀಚರ್ನ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು?: ಅಪರಿಚಿತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನೀಡಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ನಂಬರ್ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಂಬರ್ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳೇನು?: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬದಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ಬಳಸಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಐಟಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ನೋಟಿಸ್: ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮರೆಮಾಚುವುದರಿಂದ ಫಿಶಿಂಗ್ (Phishing), ರೂಪಾಂತರ ವಂಚನೆ (Impersonation) ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್' (Digital Arrest) ಹಗರಣಗಳಿಗೆ ವಂಚಕರು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡೆದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 1, 2026 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು (MeitY) ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಮಾತುಕತೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಈ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೋಲ್-ಔಟ್ ಮಾಡದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮಗಳ ಸವಾಲು: ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯು (DoT) ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆಪ್ಗಳಿಗೆ 'ಸಿಮ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್' (SIM binding) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತದ ಹೊಸ ಡಿಪಿಡಿಪಿ ಕಾಯ್ದೆಯ (DPDP Act - ಡಿಜಿಟಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳೂ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತರಲಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರತದ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ.
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