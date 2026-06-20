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ಆನ್​​​​ಲೈನ್​ ಸ್ಟೇಟಸ್​, ಬ್ಯಾಕ್​ಅಪ್​ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್​: ಬರಲಿವೆ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​​ನ ಎರಡು ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್​!

WhatsApp New Features: ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​​​ ಈಗ ಗ್ರೀನ್​ ಡಾಟ್​ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕಪ್​ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್​ ಎಂಬ ಹೊಸ ಎರಡು ಫೀಚರ್​ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ONLINE INDICATOR IN CHAT LIST WHATSAPP ONLINE INDICATOR FEATURE WHATSAPP BACKUP MANAGEMENT WHATSAPP
ವಾಟ್ಸಾಪ್ (Photo Credit: Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 20, 2026 at 2:59 PM IST

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WhatsApp New Features: ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ತನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಮೆಟಾ-ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸಂದೇಶ ವೇದಿಕೆಯು ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಎರಡು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ವಾಟ್ಸ್​​ಆ್ಯಪ್​ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ "ಗ್ರೀನ್ ಡಾಟ್" ಆನ್‌ಲೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್​ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್​ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್​ ಫೀಚರ್​ ಹೊರತರಬಹುದು.

ಗ್ರೀನ್ ಡಾಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ಚಾಟ್ ತೆರೆಯದೆಯೇ ಕನೆಕ್ಟ್​ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್​ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಒಬ್ಬರು ಚಾಟ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ, ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಸಿರು ಚುಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ಗಾಗಿ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಬೀಟಾದ ಆವೃತ್ತಿ 2.26.24.5 ರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಾಕ್‌ನಂತಹ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೂಚಕಗಳಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಬಯಸಿದರೆ ಗೌಪ್ಯತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹೊಸ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸೆಕ್ಷನ್​: ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ​ಹೊಸ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್​ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಬ್ಯಾಕಪ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಡಿಲಿಟ್​ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅದರ ಕಾಪಿಗಳನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್​ ಡ್ರೈವ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಸ್ಪೇಸ್​ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಬ್ಯಾಕಪ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಧನವು ಗೂಗಲ್​ ಡ್ರೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಬಹುದು.

ಗೂಗಲ್​ ಸಹ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. Google Play ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್​ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಧನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಬ್ಯಾಕಪ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಈ ಎರಡೂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ WhatsApp ನಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್​ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕಪ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.

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WHATSAPP ONLINE INDICATOR FEATURE
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