ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ! ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ!
WhatsApp Stops Working: ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನಿಂದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 6.0 ಗಿಂತ ಹಳೆಯ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಾರ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದು, ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ..
Published : April 28, 2026 at 7:54 AM IST
WhatsApp Stops Working: ನೀವು ಹಳೆಯ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ವೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಗ ಹಲವಾರು ಹಳೆಯ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಹಳೆಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಫೋನ್ಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹಠಾತ್ತನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಸಾಧನಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ 8 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆವೃತ್ತಿ 6.0 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಹಳೆಯ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಾಪ್: ಹಳೆಯ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಇನ್ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 6.0 ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಾರ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಮೊಟೊರೊಲಾ, ಸೋನಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಜಿಯಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಅನೇಕ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
WhatsApp ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು:
- Samsung Galaxy S3, S4
- Motorola Moto G (1st Gen)
- Moto G (2nd Gen)
- Moto E (1st Gen)
- Moto E (2nd Gen)
- Moto X (1st Gen)
- Moto X (2nd Gen)
- Sony Xperia Z ಸೀರಿಸ್
- LG Nexus 4 ಮತ್ತು Optimus G
- HTC One X
- OnePlus One
- OnePlus 2
- OPPO Find 7
- OPPO Find 7a
- OPPO Mirror 5
- OPPO Neo 5
- OPPO Joy 3
- Vivo X5 Pro
- Vivo Y15
- Vivo Y22
- Vivo Y27
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ? ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಬಳಕೆದಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಡೇಟಾ ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅನ್ನು ಚಾಟ್ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಟಿಪಿಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೋಟೋಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾಧನವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡೇಟಾ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭದ್ರತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಹಂತ 1: Settingsಗೆ ಹೋಗಿ.
ಹಂತ 2: "About Phone" ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 3: ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ iOS ಆವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 4: ನಿಮ್ಮ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆವೃತ್ತಿ 6.0 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಹಂತ 5: ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನೀವು Play Store ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಂತಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವು ಇನ್ಮುಂದೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಧಿತ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ತೆರೆದ ತಕ್ಷಣ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 8, 2026ರ ನಂತರ ಸೇವೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 6.0 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಿದ್ರೆ ನೀವು ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಐಫೋನ್ ಮತ್ತು ಐಪ್ಯಾಡ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಅಗತ್ಯ ಹಂತವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 5.0, 5.1, ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿದಿರುವ ಏಕೈಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಓದಿ: ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ.75ರಷ್ಟು ಹೊಸ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು AI ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ: ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ