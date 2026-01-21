ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್: ಬರ್ತಿದೆ ವಾಯ್ಸ್-ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಿಂಗ್
WhatsApp WEB Calling: ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ವೆಬ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೊಂದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ.
Published : January 21, 2026 at 2:26 PM IST
WhatsApp WEB Calling: ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ತನ್ನ ವೆಬ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ವೆಬ್ಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಿಂಗ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಫೀಚರ್ ಸೇರಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ವೆಬ್ ಅನುಭವವು ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರವಾಗಲಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ವೆಬ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಕರೆ ಮಾಡಲು ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ವೆಬ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅಗತ್ಯ ಸಂವಹನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಮೊಬೈಲ್, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ನಾದ್ಯಂತ ಅನುಭವ ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಕಾಲ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಬಹುದಾದ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. WABetaInfo ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಲ್ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು WhatsApp ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಮಿತಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 32 ಜನರಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ವೆಬ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 8 ಅಥವಾ 16 ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಕಾಲ್ ಲಿಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲಭ್ಯ: ಇದಲ್ಲದೆ ಕಾಲ್ ಲಿಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ವೆಬ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾಲ್ಸ್ಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಸೇರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾಲ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು Zoom, Google Meetನಂತಹ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ WhatsApp ನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು.
ಇದಲ್ಲದೆ WhatsApp ವೆಬ್ಗಾಗಿ ಕಾಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಹೆಸರು, ವಿವರಣೆ, ಪ್ರಾರಂಭ ಸಮಯ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಂತಿಮ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಗದಿತ ಕರೆಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವು ಈವೆಂಟ್ನಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
