ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್! ಇನ್ಮುಂದೆ ಬ್ರೌಸರ್ನಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಡಿಯೋ-ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ
Whatsapp New Features: ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ವೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : July 29, 2026 at 12:57 PM IST
Whatsapp New Features: ಜನಪ್ರಿಯ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ 5 ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ವೆಬ್ ಕಾಲಿಂಗ್, ಕಾಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ವೆಯಿಟಿಂಗ್ ರೂಮ್, ಕ್ವಿಕ್ ಎಚ್ಡಿ ಮತ್ತು ನಾಯ್ಸ್ ಸಪ್ರೆಷನ್. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬ್ರೌಸರ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾಧನದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಸರಳ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
1. ಬ್ರೌಸರ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ 'ವೆಬ್ ಕಾಲಿಂಗ್': ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವೆಬ್ನ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡದೆಯೇ ತಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
- ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ?: ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸದ ಕಚೇರಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
- ಫೀಚರ್ಸ್: ಇದು ಒನ್-ಆನ್-ಒನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಕಾಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಫೆವರೇಟ್ಸ್ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ.
- ಭದ್ರತೆ: ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೆಬ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು.
2. ಕಾಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್: ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಒಂದು ಸಾಧನದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
- ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಧಾನ: ನೀವು ಹೊರಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ನೀವು ಮನೆಗೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕರೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸದೆಯೇ ನೇರವಾಗಿ WhatsApp ವೆಬ್ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
3. ವೇಟಿಂಗ್ ರೂಂ(Waiting Room): ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಗ್ರೂಪ್ ಕಾಲ್ಸ್ಗೆ ಯಾರು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. "ರಿಕ್ವೇರ್ ಅಪ್ರೂಲ್ ಟು ಜಾಯ್ನ್" (Require approval to join) ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ ನೀವು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಾಲ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವರನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವವರೆಗೆ ಅವರು ವೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.
4. QuickHD: ಕರೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. QuickHDಯೊಂದಿಗೆ, ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಹೈ-ಡೆಫಿನಿಷನ್ (HD) ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
5. ನಾಯ್ಸ್ ಸಪ್ರೆಷನ್: ನೀವು ಕರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು (ಗದ್ದಲ ಅಥವಾ ಸಂಚಾರ ಶಬ್ದಗಳಂತಹವು) ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಗದ್ದಲದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್-ಕಾಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಆನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
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