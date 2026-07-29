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ವಾಟ್ಸಾಪ್​ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್​! ಇನ್ಮುಂದೆ ಬ್ರೌಸರ್​ನಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್​ ಆಡಿಯೋ-ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್​​ ಸೌಲಭ್ಯ

Whatsapp New Features: ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲ್​ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಫರ್​, ವೇಟಿಂಗ್​ ರೂಮ್​ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

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ವಾಟ್ಸಾಪ್​ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ (Photo Credit- WhatsApp blog)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 29, 2026 at 12:57 PM IST

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Whatsapp New Features: ಜನಪ್ರಿಯ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ 5 ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ವೆಬ್ ಕಾಲಿಂಗ್​, ಕಾಲ್​ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಫರ್​, ವೆಯಿಟಿಂಗ್ ರೂಮ್, ಕ್ವಿಕ್ ಎಚ್‌ಡಿ ಮತ್ತು ನಾಯ್ಸ್​ ಸಪ್ರೆಷನ್. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬ್ರೌಸರ್‌ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾಧನದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಸರಳ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

1. ಬ್ರೌಸರ್‌ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ 'ವೆಬ್ ಕಾಲಿಂಗ್​': ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ವೆಬ್‌ನ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡದೆಯೇ ತಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್‌ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

  • ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ?: ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸದ ಕಚೇರಿ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
  • ಫೀಚರ್ಸ್​: ಇದು ಒನ್-ಆನ್-ಒನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್​, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್​, ಕಾಲ್​ ಹಿಸ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಫೆವರೇಟ್ಸ್​ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ.
  • ಭದ್ರತೆ: ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೆಬ್ ಕಾಲ್ಸ್​ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಂಡ್​-ಟು-ಎಂಡ್​ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು.

2. ಕಾಲ್​ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಫರ್​: ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಒಂದು ಸಾಧನದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್​ ಗ್ರೂಪ್​ ಕಾಲ್​ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

  • ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಧಾನ: ನೀವು ಹೊರಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರೂಪ್​ ಕಾಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿದ್ದು, ನೀವು ಮನೆಗೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕರೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸದೆಯೇ ನೇರವಾಗಿ WhatsApp ವೆಬ್ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್‌ಗೆ ಕಾಲ್​ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಫರ್​ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

3. ವೇಟಿಂಗ್​ ರೂಂ(Waiting Room): ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಗ್ರೂಪ್​ ಕಾಲ್ಸ್​ಗೆ ಯಾರು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. "ರಿಕ್ವೇರ್​ ಅಪ್ರೂಲ್​ ಟು ಜಾಯ್ನ್​" (Require approval to join) ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ ನೀವು ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಕಾಲ್​ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಟ್​ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಲ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವರನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವವರೆಗೆ ಅವರು ವೇಟಿಂಗ್​ ರೂಮ್​ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.

4. QuickHD: ಕರೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. QuickHDಯೊಂದಿಗೆ, ಕಾಲ್​ ಕನೆಕ್ಟ್​ ಆದ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಹೈ-ಡೆಫಿನಿಷನ್ (HD) ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.

5. ನಾಯ್ಸ್​ ಸಪ್ರೆಷನ್​: ನೀವು ಕರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು (ಗದ್ದಲ ಅಥವಾ ಸಂಚಾರ ಶಬ್ದಗಳಂತಹವು) ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಗದ್ದಲದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್-ಕಾಲ್​ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಆನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

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