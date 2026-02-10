ETV Bharat / technology

ವೇಟಿಂಗ್​ ಇಸ್ ಓವರ್! ಕೊನೆಗೂ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ವೆಬ್​​ನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಆಡಿಯೋ-ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಿಂಗ್​ ಫೀಚರ್​

WhatsApp Web Calling: ಬಹಳ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ವೆಬ್​ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಿಂಗ್​ ಫೀಚರ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬೀಟಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

WHATSAPP WEB ROLLING OUT WABETAINFO WHATSAPP WEB BETA PROGRAMME
ಕೊನೆಗೂ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ವೆಬ್​​ನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಆಡಿಯೋ-ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಿಂಗ್​ ಫೀಚರ್​ (Photo Credit: IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 10, 2026 at 1:16 PM IST

2 Min Read
WhatsApp Web Calling: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಿಂಗ್​ ಫೀಚರ್​ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಕಂಪನಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬೀಟಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ವೆಬ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಒನ್​ ಟು ಒನ್​ ಕಾಲಿಂಗ್​ ಆಪ್ಶನ್​: WABetaInfo ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೀಚರ್​ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ವೆಬ್ ಬೀಟಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ವೆಬ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರು ಗ್ರೂಪ್​ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗ, ವೆಬ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಬೀಟಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು WhatsApp ವೆಬ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಕರೆ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್​ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯ: ಬಳಕೆದಾರರು ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್​ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಯ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ Google Meet ಅಥವಾ Microsoft Teamsನಂತಹ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು WhatsApp ವೆಬ್‌ನಿಂದಲೇ ನೇರವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗ್ರೂಪ್​ ಕಾಲಿಂಗ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ನೂ ಅಗತ್ಯ: ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ ಚಾಟಿಂಗ್ ಜತೆಗೆ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ ಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ನಿಂದ ವಾಯ್ಸ್​ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ವೆಬ್ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮೆಟಾ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ವೆಬ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮೂಲಕ ಕರೆ ಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

