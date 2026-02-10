ವೇಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓವರ್! ಕೊನೆಗೂ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಆಡಿಯೋ-ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫೀಚರ್
WhatsApp Web Calling: ಬಹಳ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬೀಟಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
Published : February 10, 2026 at 1:16 PM IST
WhatsApp Web Calling: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಕಂಪನಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬೀಟಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ವೆಬ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಪ್ಶನ್: WABetaInfo ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೀಚರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವೆಬ್ ಬೀಟಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವೆಬ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರು ಗ್ರೂಪ್ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗ, ವೆಬ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಬೀಟಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು WhatsApp ವೆಬ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕರೆ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯ: ಬಳಕೆದಾರರು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಯ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ Google Meet ಅಥವಾ Microsoft Teamsನಂತಹ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು WhatsApp ವೆಬ್ನಿಂದಲೇ ನೇರವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗ್ರೂಪ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ನೂ ಅಗತ್ಯ: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ ಚಾಟಿಂಗ್ ಜತೆಗೆ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ ಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಿಂದ ವಾಯ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ವೆಬ್ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮೆಟಾ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ವೆಬ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮೂಲಕ ಕರೆ ಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
