ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಬೆದರಿಕೆ! ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್, ಐಒಎಸ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮವೇ?

WhatsApp Security Alert: ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಭದ್ರತಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಧನಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದಾದ ಎರಡು ದೋಷಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಬೆದರಿಕೆ (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 6, 2026 at 2:00 PM IST

WhatsApp Security Alert: ನೀವು ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್​ ಪ್ಲಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​ ಕುರಿತು ಭದ್ರತಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ ಬೌಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೋಷಗಳನ್ನು ಈಗ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಎರಡು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಈ ದೋಷಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..

ವಾಟ್ಸಾಪ್​ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ದುರ್ಬಲತೆಗಳು: CVE-2026-23863 ಎಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾದ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್​ ಪ್ಲಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಮೊದಲ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ವಿಂಡೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದಿತ್ತು. ಈ ನ್ಯೂನತೆಯು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್​ ಸ್ಪೂಫಿಂಗ್​ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಹೋಲುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಓಪನ್​ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪೇಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ಎರಡನೇ ದುರ್ಬಲತೆ CVE-2026-23866 ಎಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್​ನ Android ಮತ್ತು iOS ಆವೃತ್ತಿಗಳೆರಡರ ಮೇಲೂ ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಈ ದೋಷವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದಾಳಿಕೋರರು ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲದಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರ ಫೋನ್‌ಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಎರಡೂ ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು "ಮಧ್ಯಮ-ತೀವ್ರತೆ" ಅಪಾಯಗಳು ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಭದ್ರತಾ ಪ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯ ಹೇಳಿಕೆ: ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಬಗ್ ಬೌಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ದೋಷಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಘಟನೆಯು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ನಂತಹ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ "ಹ್ಯಾಕ್-ಪ್ರೂಫ್" ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಳಕೆದಾರರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡಲು ಬಲವಾಗಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು Google Play Store (Android ಗಾಗಿ) ಅಥವಾ App Store (iOS ಗಾಗಿ) ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಭದ್ರತಾ ಪ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಇನ್​ಸ್ಟಾಲ್​ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಅಪರಿಚಿತ ಕಳುಹಿಸುವವರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಫೈಲ್ಸ್​ ತೆರೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಲ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

