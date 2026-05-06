ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಬೆದರಿಕೆ! ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್, ಐಒಎಸ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮವೇ?
WhatsApp Security Alert: ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಭದ್ರತಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಧನಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದಾದ ಎರಡು ದೋಷಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : May 6, 2026 at 2:00 PM IST
WhatsApp Security Alert: ನೀವು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕುರಿತು ಭದ್ರತಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ ಬೌಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೋಷಗಳನ್ನು ಈಗ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಎರಡು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಈ ದೋಷಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..
ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ದುರ್ಬಲತೆಗಳು: CVE-2026-23863 ಎಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾದ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಮೊದಲ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ವಿಂಡೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದಿತ್ತು. ಈ ನ್ಯೂನತೆಯು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೂಫಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಲುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪೇಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಎರಡನೇ ದುರ್ಬಲತೆ CVE-2026-23866 ಎಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ Android ಮತ್ತು iOS ಆವೃತ್ತಿಗಳೆರಡರ ಮೇಲೂ ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಈ ದೋಷವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದಾಳಿಕೋರರು ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲದಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರ ಫೋನ್ಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಎರಡೂ ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು "ಮಧ್ಯಮ-ತೀವ್ರತೆ" ಅಪಾಯಗಳು ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಭದ್ರತಾ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಹೇಳಿಕೆ: ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಬಗ್ ಬೌಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದೋಷಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಘಟನೆಯು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಂತಹ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ "ಹ್ಯಾಕ್-ಪ್ರೂಫ್" ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಳಕೆದಾರರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ಬಲವಾಗಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು Google Play Store (Android ಗಾಗಿ) ಅಥವಾ App Store (iOS ಗಾಗಿ) ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಭದ್ರತಾ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಅಪರಿಚಿತ ಕಳುಹಿಸುವವರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ತೆರೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಓದಿ: ಹೊಸ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್, ಸಫಾರಿ ಡೀಸೆಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್! ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?