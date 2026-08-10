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ಜಾಗತಿಕ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಸಮಸ್ಯೆ: ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಮೀಡಿಯಾ ಅಪ್‌ಲೋಡ್​ಗೆ ಅಡೆ-ತಡೆ

WhatsApp Down India : ಭಾರತ ಸೇರಿ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಸ್ಥಗಿತ ಆಗಿದ್ದು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

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ಜಾಗತಿಕ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಸಮಸ್ಯೆ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 10, 2026 at 11:25 AM IST

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WhatsApp Down India: ಮೆಟಾ ಒಡೆತನದ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಬಳಕೆದಾರರು ಸೋಮವಾರ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ, ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್, GIF ಮತ್ತು ಇತರ ಮೀಡಿಯಾ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಔಟೇಜ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ Downdetector ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಬಳಕೆದಾರರು ದೂರುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. 41% ದೂರುಗಳು ಮೆಸೇಜಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದರೆ, 40% ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಮತ್ತು 13% ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ.

ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟಕ್​: ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಚಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಸ್ಟಕ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಲೋಡಿಂಗ್ ಐಕಾನ್ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು GIFಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೀಡಿಯಾ ಫೈಲ್‌ಗಳು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಸೇರಿ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ: ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾರತ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಕೆನಡಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಡಿವೈಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್​ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಫೋನ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು, Wi-Fi ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾನುವಾರವೂ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ನಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಅಡಚಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.

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WHATSAPP GLOBAL ISSUE
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