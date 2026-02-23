ETV Bharat / technology

ಈಗ ನೆನಪಿಡುವ ಟೆನ್ಶನ್​ಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್​ಬೈ! ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ತರುತ್ತಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಗತ್ಯಯಿರುವ ಫೀಚರ್​!

WhatsApp New Feature: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತಿದ್ದು, ಅದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಫೀಚರ್​​ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ವಾಟ್ಸಾಪ್ (Photo Credit- Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 23, 2026 at 12:43 PM IST

2 Min Read
WhatsApp New Feature: ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೊಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಹೊಸ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ನಿಗದಿತ ಸಂದೇಶಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಲು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೊಂದನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಮೀಟಿಂಗ್​ಗಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಿಂಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಬಹುದು.

ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಬಳಕೆದಾರರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ‘ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಮೆಸೇಜಸ್’ ಎಂಬ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಚಾಟ್ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಆ ಸಂದೇಶವು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ.

Wabetainfo ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ (REF.), TestFlight ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ WhatsApp ಹೊಸ iOS ನವೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಚಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಮೇಲೆ WhatsApp ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೋಗುವ ರೀತಿಯ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಮೆಸೇಜಸ್: ಎಲ್ಲಾ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ನ ಇನ್ಫೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ನಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಮೆಸೇಜ್​ ಅನ್ನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕವೂ ಅದನ್ನು ಡಿಲಿಟ್​ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.

ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ? ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಲು ಅಲಾರಂ ಸಹ ಸೆಟ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ ತೊಂದರೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್​ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮಲಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ? ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಇನ್ನೂ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಐಫೋನ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಫೀಚರ್​ ವೆಬ್ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

