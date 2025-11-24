ETV Bharat / technology

ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಹೊಸ ಫೀಚರ್: ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುರುತನ್ನು ಹೀಗೆ ಸೆಟ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

WhatsApp Group Member Tag: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಹೊಸ ಗ್ರೂಪ್-ಮೆಂಬರ್​ ಟ್ಯಾಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.

ವಾಟ್ಸಾಪ್ (Photo Credit- WABetaInfo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 24, 2025 at 2:53 PM IST

WhatsApp Group Member Tag: ಜನಪ್ರಿಯ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆಪ್ ವಾಟ್ಸ್​​ಆ್ಯಪ್​ ತನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಚಾಟ್ ಸೇವೆಗೆ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಆಪ್​ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಚಾಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘಟಿತಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, "WhatsApp Group Member Tag" ಎಂಬ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ತಂದಿದೆ.

ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಗ್ರೂಪ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಟ್ಯಾಗ್​ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೀಟಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

WABetaInfo ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೋಚ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಮಾಡರೇಟರ್, ಎಡಿಟರ್‌ನಂತಹ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆಯೇ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಸಹಾಯದಿಂದ WhatsApp ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅವರ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಈಗ ನೀವು WhatsApp ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಂತಹ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್​ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ!

  • ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಟ್ಯಾಗ್ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು.
  • ಪ್ರತಿ ಟ್ಯಾಗ್ 30 ಅಕ್ಷರಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು.
  • ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಲಿಂಕ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಚೆಕ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಈ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿದ ಗ್ರೂಪ್​ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.
  • ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೂಪ್​ ನಿರ್ವಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ.
  • ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದರೂ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೂ ಸಹ ಈ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಗ್ರೂಪ್​ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತರಗತಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್​, ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ತಂಡಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಗ್ರೂಪ್​ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಗ್ರೂಪ್​ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Examples of tags:

  • Project Manager
  • Coach
  • Designer
  • Moderator
  • Writer
  • Organizer
  • Team Lead
  • Photographer

ಗ್ರೂಪ್​ಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಸೇರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:

ಹಂತ 1: ವಾಟ್ಸ್​​ಆ್ಯಪ್​​ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರೂಪ್​ ಓಪನ್​ ಮಾಡಿ..

ಹಂತ 2: Group Infoಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ..

ಹಂತ 3: ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 4: ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಸೇವ್​ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಡೀ ಗುಂಪಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.

ಈಗ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬಳಸಬಹುದು?: ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ (v2.25.17.42) ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಬೀಟಾದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಓದಿ: ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ APK ಫೈಲ್ಸ್​ ಸಂಚಲನ: ಸಚಿವರು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್​ ಹ್ಯಾಕ್!

