ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಹೊಸ ಫೀಚರ್: ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುರುತನ್ನು ಹೀಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
WhatsApp Group Member Tag: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಹೊಸ ಗ್ರೂಪ್-ಮೆಂಬರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
Published : November 24, 2025 at 2:53 PM IST
WhatsApp Group Member Tag: ಜನಪ್ರಿಯ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆಪ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ತನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಚಾಟ್ ಸೇವೆಗೆ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಚಾಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘಟಿತಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, "WhatsApp Group Member Tag" ಎಂಬ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ತಂದಿದೆ.
ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೀಟಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
📝 WhatsApp beta for Android 2.25.35.6: what's new?— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 22, 2025
WhatsApp is rolling out a feature that allows users to display a custom tag in group chats, and it's available to some beta testers!
Some users can get this feature through earlier updates.https://t.co/JTgZL7scCe pic.twitter.com/8e1dsHE5rT
WABetaInfo ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೋಚ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಮಾಡರೇಟರ್, ಎಡಿಟರ್ನಂತಹ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆಯೇ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಸಹಾಯದಿಂದ WhatsApp ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅವರ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಈಗ ನೀವು WhatsApp ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಂತಹ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ!
- ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಟ್ಯಾಗ್ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು.
- ಪ್ರತಿ ಟ್ಯಾಗ್ 30 ಅಕ್ಷರಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು.
- ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಲಿಂಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಚೆಕ್ಮಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ಈ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿದ ಗ್ರೂಪ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.
- ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ನಿರ್ವಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ.
- ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದರೂ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೂ ಸಹ ಈ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತರಗತಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ತಂಡಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Examples of tags:
- Project Manager
- Coach
- Designer
- Moderator
- Writer
- Organizer
- Team Lead
- Photographer
ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಸೇರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:
ಹಂತ 1: ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರೂಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ..
ಹಂತ 2: Group Infoಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ..
ಹಂತ 3: ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 4: ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಸೇವ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಡೀ ಗುಂಪಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬಳಸಬಹುದು?: ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ (v2.25.17.42) ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಬೀಟಾದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
