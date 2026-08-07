ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ ಕಡ್ಡಾಯವೇ?; 60 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಶಾಕ್, ಮೆಟಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಏನು?
WhatsApp Age Verification India: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸುವ 60 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ ನೀಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
Published : August 7, 2026 at 1:55 PM IST
WhatsApp Age Verification India: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ Date of Birth ಅಂದರೆ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಮೆಟಾ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಪ್ ತೆರೆದಾಗ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಅಥವಾ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ ನಮೂದಿಸುವ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಅವರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಸೀಮಿತ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ: ಮೆಟಾ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದ Digital Personal Data Protection Act (DPDP) ನಂತಹ ಬರಲಿರುವ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು Age Verification ಮಾಡುವ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರೈವಸಿಗೆ ಸಹ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
DPDP ಆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿವೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಳಕೆದಾರರ ಗುರುತನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಾರತವು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ 60 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರಿದ್ದಾರೆ.
ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವೇ?: Meta ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳದೆಯೇ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ನಿಂದ ಆಪ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಏಕೆ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು Data Protectionಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಟಾ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಇತರ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರೈವಸಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮೆಟಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಗಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮೆಟಾ ತನಿಖೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಹೊಸ Username ಫೀಚರ್ನ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದೂಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೆಯೇ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವ ಈ ಫೀಚರ್ ನಕಲಿ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ನಂತಹ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು?: ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಈ ಫೀಚರ್ನ ಸೀಮಿತ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ Data Protection ನಿಯಮಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ Age Verification ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ಇದರ ಅಧಿಕೃತ ಲಾಂಚ್ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಕಡ್ಡಾಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
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