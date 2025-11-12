ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ Username ಫೀಚರ್: ಇನ್ಮುಂದೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ
WhatsApp Username Feature: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಂತೆಯೇ 'Username Feature' ಬಳಸಲು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಯೋಚಿಸಿದೆ.
Published : November 12, 2025 at 12:49 PM IST
WhatsApp Username Feature: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ Username ಅನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು. ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಈ ರೀತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಹೊರ ತರಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಮೆಟಾ ಖಾತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ Username ಬಳಸಬಹುದು. ಮೆಟಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಒಂದೇ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮೆಟಾ ಖಾತೆಗಳನ್ನೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇದರರ್ಥ.
ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ತನ್ನ 'Username Feature' ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ವದಂತಿಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಂಪನಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳಂತೆ, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ Username ಅನ್ನು ತನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ.
ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ 'Username Feature' ಎಂದರೇನು?: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ನಂತೆಯೇ ವಿಶಿಷ್ಟ Username ರಚಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು Username ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
📝 WhatsApp beta for Android 2.25.34.3: what's new?— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 11, 2025
WhatsApp is working on a feature that lets users reserve the same usernames they use on Facebook and Instagram, and it will be available in a future update!https://t.co/uZp14yZEbs pic.twitter.com/VpcgrDcYgT
ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ತನ್ನ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿ 2.25.34.3 ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅದೇ Username ಅನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ Username ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮೆಟಾ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು WhatsAppನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ Facebook ಅಥವಾ Instagram ಬಳಕೆದಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಆ ಬಳಕೆದಾರಹೆಸರು WhatsApp ನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆದಾರರು ಅದನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?: WABetaInfo ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಪ್ರಕಾರ-
- ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ Username ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ WhatsApp ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
- ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ Username ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
- Username ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯು ಮೆಟಾ ಅಕೌಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
- ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
