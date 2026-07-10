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Username ವಿವಾದ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಾಟ್ಸಾಪ್

WhatsApp Username Feature: ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನ ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿಯಾದ ಮೆಟಾ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೆಟಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ.

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ವಾಟ್ಸಾಪ್ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 10, 2026 at 9:41 AM IST

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WhatsApp Username Feature: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ ನೋಟಿಸ್‌ಗೆ ಮೆಟಾ ಒಡೆತನದ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನ 'ಯೂಸರ್​ನೇಮ್'​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕಳೆದ ಬುಧವಾರ ಮೆಟಾಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನ ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಂಚನೆ, ಫಿಶಿಂಗ್, "ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್​" ವಂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಕರಣೆಯಂತಹ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನ ಮಾತೃ ಕಂಪನಿಯಾದ ಮೆಟಾ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ 'WhatsApp user ID'ಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ ಫೀಚರ್​​ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​:

  • ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
  • ಸರ್ಕಾರ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
  • ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
  • ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕೋರಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿತ್ತು.
  • ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ (ಐಟಿ) ವಾಟ್ಸಾಪ್​ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕುರಿತು ಐಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಸಿಐಐ ಜಿಸಿಸಿ ವ್ಯವಹಾರ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಐಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್‌ನಂತಹ ಇತರ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ವೇದಿಕೆಗಳು ತಮ್ಮ ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿವೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಸರ್ಕಾರ ನೋಟಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: ಮೆಟಾಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ನೋಟಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಈ ಹೊಸ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವ ಕಾನೂನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವು ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ಗೆ ನೆನಪಿಸಿತು.

ಕಳೆದ ವಾರ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವಕ್ತಾರರು ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಇನ್ನೂ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಟಾ-ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಹೈ-ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಾಲೀಕರು ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೋಲುವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಬಳಸಲು ಇನ್ನೂ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಭಾವ್ಯ ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಹು ಭದ್ರತಾ ಪದರಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

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