ಹೊಸ ‘ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್’ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ವಾಟ್ಸಾಪ್! ಇದರ ಕೆಲಸವೇನು, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ?
WhatsApp Cyber Attacks Protection: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹೊಸ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊರತಂದಿದ್ದು ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : January 29, 2026 at 2:00 PM IST
WhatsApp Cyber Attacks Protection Feature: ಮೆಟಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಸೇವೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಈಗ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಸುಧಾರಿತ ಭದ್ರತಾ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣ ಭದ್ರತಾ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮವು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೂ ಇದು ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ‘Strict Account Settings’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಹೊಸ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತಾ ಲೇಯರ್ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೋಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಫೈಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲಗತ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆಗಳು (ನೀವು URL ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಥಂಬ್ನೇಲ್ಗಳು) ಚಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರಂತಹ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಭದ್ರತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಮೆಟಾ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಭದ್ರತಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಆಯ್ದ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ, ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕೋಸ್ಗಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಸಂದೇಶ ಲಗತ್ತುಗಳು, ಲಿಂಕ್ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆಗಳು, ಫೇಸ್ಟೈಮ್ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಗೂಗಲ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಗಾಗಿ ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಸಂಶೋಧಕ ಜಾನ್ ಸ್ಕಾಟ್-ರೈಲ್ಟನ್ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಈ ಕ್ರಮವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಇದು ಭಿನ್ನಮತೀಯರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾಗಿರಲು ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.