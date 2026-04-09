ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಯೂಸರ್‌ನೇಮ್' ಫೀಚರ್!: ಈಗ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ!!

WhatsApp Usernames Feature: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಂತೆ ವಾಟ್ಸ್​​​​ಆ್ಯಪ್​ "ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​" ಫೀಚರ್​ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೆಯೇ ಚಾಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಯಾವರೀತಿ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..

ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಯೂಸರ್‌ನೇಮ್' ಫೀಚರ್ (Photo Credit- WABetaInfo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 9, 2026 at 1:26 PM IST

WhatsApp Usernames Feature: ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಹೊಸ ಗೌಪ್ಯತೆ (Privacy) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಈಗ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಫೀಚರ್​ಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಂಪನಿ ವ್ಯವಹಾರ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ (Business Account Holders) ನವೆಂಬರ್​ 2025ರಲ್ಲಿ ಇ-ಮೇಲ್​ ಕಳುಹಿಸಿತು. ಈಗ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಆಯ್ದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್​ ಮತ್ತು iOS ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ತನ್ನ ಉಳಿದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.

ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ ಫೀಚರ್​: ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂದರೆ ಗೌಪ್ಯತೆ. ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಂತೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ "Username" ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್​ ಆಗಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊಸಬರು ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್​ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಫೋನ್​ ನಂಬರ್​ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ತಮ್ಮ ಫೋನ್​ ನಂಬರ್​ಗಳನ್ನು ಶೇರ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡದವರಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​​ನಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ವೇದಿಕೆಯಾದ WABetaInfo ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ರೋಲ್‌ಔಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 'ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನೀವು ನಿಮಗಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ ಅನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಟ್​ ಮಾಡಲು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.

ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ ಕ್ರಿಯೆಟ್​ ಮಾಡುವ ನಿಯಮಗಳು:

  • ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ 3 ರಿಂದ 35 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು.
  • ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು (ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್​ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್​) ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
  • ನೀವು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ ಕ್ರಿಯೆಟ್​ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
  • ನೀವು ಅಂಡರ್‌ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳು (_), ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣವಿರಾಮಗಳನ್ನು (.) ಬಳಸಬಹುದು.
  • ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ "www." ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಾರದು ಮತ್ತು .com, .in ಅಥವಾ .net ನಂತಹ ಡೊಮೇನ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಾರದು.

ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ ನಿಯಮಗಳ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​: ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಟಾ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (WhatsApp, Instagram ಮತ್ತು Facebook) ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ Instagram ನಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​​​ನಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನೀವು "Accounts Center"ನ ಮೂಲಕ ಈ ಎರಡು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಮೆಟಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ನೋ ಕ್ಯಾಶ್; ಫಾಸ್ಟ್​​ಟ್ಯಾಗ್​, ಆನ್​ಲೈನ್​ ಪೇಮೆಂಟ್​ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದಂಡ ಫಿಕ್ಸ್

