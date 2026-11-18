ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್, ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್: ಇನ್ಮುಂದೆ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್, ಐಕ್ಲೌಡ್ ಬದಲು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸರ್ವರ್ನಲ್ಲೇ ಚಾಟ್ ಬ್ಯಾಕಪ್!
WhatsApp Native Cloud Backup: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
Published : November 18, 2026 at 1:51 PM IST|
Updated : November 18, 2026 at 2:38 PM IST
WhatsApp Native Cloud Backup: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆಪ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಚಾಟ್ ಇತಿಹಾಸ, ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಲು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ (Google Drive) ಹಾಗೂ ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಆಪಲ್ನ 'ಐಕ್ಲೌಡ್' (iCloud) ಸೇವೆಯನ್ನೇ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಉಚಿತ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೇಗನೆ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಈ ಅವಲಂಬನೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಹಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಸರ್ವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡುವ ವಿನೂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು (Native Cloud Backup) ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು iOS ಎರಡೂ ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಬೀಟಾ ಫಾರ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 2.26.46.4' ಮತ್ತು iOS ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಟೆಸ್ಟ್ಫ್ಲೈಟ್ (TestFlight) ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು 'WABetaInfo' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು (Switch) ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.
WhatsApp is rolling out a new cloud backup storage on Android! WhatsApp is finally introducing a feature that lets users back up their chat history on WhatsApp's servers. https://t.co/Gm4gPB3pgZ https://t.co/WweY8HBWXL— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 17, 2026
ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಚಾಟ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು (Chat Backup Screen) ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
- ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ: 'ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್' (WhatsApp cloud storage) ಮತ್ತು 'ಗೂಗಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್' (Google storage).
- ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ: 'ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್' ಮತ್ತು 'ಐಕ್ಲೌಡ್' (iCloud).
ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಚಾಟ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸರ್ವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸೆಟಪ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಕಪ್ ರಚಿಸುವ ಮೊದಲು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಆಯ್ಕೆಗಳು: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸರ್ವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಕಪ್ಗಳಿಗೆ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ (End-to-End Encryption) ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಂತವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು (Disable) ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ:
- ಪಾಸ್ಕೀ (Passkey): ಯಾವುದನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ವಿಧಾನವಾದ 'ಪಾಸ್ಕೀ' ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- 64-ಅಂಕಿಯ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಕೀ: ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು 64-ಅಂಕಿಯ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಕೀಯೊಂದಿಗೆ (64-digit encryption key) ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅನ್ನು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆಪ್ ಸ್ವತಃ ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಾತೃಸಂಸ್ಥೆ ಮೆಟಾ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅಥವಾ ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಎಷ್ಟು ಉಚಿತ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಾ ಒನ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳೇನು?:
- 2GB ಉಚಿತ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೂ 2 GB ಫ್ರೀ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಪ್ಲಸ್ (WhatsApp Plus - 100GB): 'ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಪ್ಲಸ್' ಚಂದಾದಾರರಾಗುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 100 GB ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಿತಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ 100 GBಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
- ಮೆಟಾ ಒನ್ (Meta One - 4TB ವರೆಗೆ): ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರು 'ಮೆಟಾ ಒನ್' (Meta One) ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 TB ವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕಾದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು:
- ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಮುಗಿದ 4 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಡಿಲೀಟ್: ಪಾವತಿಸಿದ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ (Subscription) ಅವಧಿ ಮುಗಿದರೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ನಂತರವೂ ಸರ್ವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 4 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ (Renew) ಆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಳಿಸಿಹಾಕುತ್ತದೆ (Permanently Delete).
- ಕ್ರಾಸ್-ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಚಾಟ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸರ್ವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಈ ಬ್ಯಾಕಪ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರಾಸ್-ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ (Cross-platform) ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಐಫೋನ್ನಿಂದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ನಿಂದ ಐಫೋನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವವರು ಈಗಲೂ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನ ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ 'ಚಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್' (Chat Transfer) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯ?: ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು iOS ಬೀಟಾ ಪರೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆವೃತ್ತಿಯೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಆಪ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸರ್ವರ್ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಐಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಈ ಸ್ವಂತ ಕ್ಲೌಡ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸೇವೆ ದೊಡ್ಡ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. 2GB ಉಚಿತ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಸ್ಕೀ ಆಧಾರಿತ ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ 4TB ವರೆಗಿನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ ಚಾಟ್ ಡೇಟಾಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಲಿವೆ.
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