ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ iOS ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಬಲ್ಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ಬೈ! ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
WhatsApp Minimal Tab Bar Design: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಈಗ ತನ್ನ iOS ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಟ್ಯಾಬ್ ಬಾರ್ನಿಂದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಕೇವಲ ಐಕಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 'ಮಿನಿಮಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಬಾರ್' ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
Published : November 28, 2026 at 11:20 AM IST
WhatsApp Minimal Tab Bar Design: ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ವಾಟ್ಸಾಪ್ (WhatsApp) ತನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೀಟಾ 2.26.45.5 ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೇಲುವ (Floating) ಹೊಸ ಬಾಟಮ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಬಾರ್ ಅನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಐಫೋನ್ (iOS) ಟ್ಯಾಬ್ ಬಾರ್ಗೂ ತರುತ್ತಿದೆ.
ಟೆಸ್ಟ್ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ (TestFlight) ಲಭ್ಯವಿರುವ WhatsApp beta for iOS 26.46.10.71 ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಆಯ್ದ ಬೀಟಾ ಪರೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ ಬಾರ್ನ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹಿಂದೆ ಬಾರ್ನೊಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನು (Text labels) ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಿನಿಮಲ್ ಆಗಿಸಿದೆ.
WhatsApp is rolling out a minimal design for the tab bar on iOS! WhatsApp is introducing a cleaner design for the tab bar by removing text labels. https://t.co/myec5kmdak https://t.co/W26iTsrG1X— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 27, 2026
ಹೊಸ ಮಿನಿಮಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾಗಿದೆ?
ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಬಲ್ಗಳಿಲ್ಲದ ಐಕಾನ್ಗಳು: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಈ ಹಿಂದೆ iOS 26 ರೊಂದಿಗೆ 'ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಲಾಸ್' (Liquid Glass) ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗ ಟ್ಯಾಬ್ ಬಾರ್ಗೆ ಗಾಜಿನಂತಹ ಪಾರದರ್ಶಕ ರೂಪ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಐಪ್ಯಾಡ್ (iPad) ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದರೂ ಐಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್: ಇನ್ಮುಂದೆ ಟ್ಯಾಬ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ Updates, Calls, Contacts, Chats ಮತ್ತು You ಐಕಾನ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಬಲ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಲೇಬಲ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಟ್ಯಾಬ್ ಬಾರ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಐಕಾನ್ಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಐಫೋನ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಬಾರ್ ಈಗ iOS ನಲ್ಲಿರುವ Threads ಆಪ್ನಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು iOS ವಿನ್ಯಾಸದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?:
ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ (Android): ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮರುವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಬಾರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೇಲುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಣ್ಣ ಮಾತ್ರೆಯ (Compact pill) ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹಿಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಫೇಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ ಥೀಮ್ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಐಫೋನ್ (iOS): ಐಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆಗಳತ್ತ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 'ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಲಾಸ್' ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಕೇವಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಈ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್?: ಈ ಮಿನಿಮಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಬಾರ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಸ್ಟ್ಫ್ಲೈಟ್ನಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೀಟಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವ ಆಯ್ದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಇದನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ.
ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು iOS ಎರಡೂ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಧುನಿಕಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ 'ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಲಾಸ್' ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನೀಡಲಿದೆ.
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