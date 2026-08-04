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ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​​​ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ: ಸಾವಿರಾರು ಖಾತೆಗಳು 24 ಗಂಟೆ "ರಿವ್ಯೂ"ಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಆಕ್ರೋಶ

WhatsApp Account Under Review: ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​​​​​​ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಖಾತೆಗಳನ್ನು "Under Review" ಮಾಡಿ 24 ಗಂಟೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಕಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

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ವಾಟ್ಸಾಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ (Representational Image, Credits: AFP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 4, 2026 at 10:57 AM IST

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WhatsApp Account Under Review: ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ವಾಟ್ಸ್​​​ಆ್ಯಪ್​ ​ ಬಳಕೆದಾರರು ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸಿದರು. Meta ಒಡೆತನದ ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಂಟ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಹಲವು ಖಾತೆಗಳನ್ನು "Under Review" ಮಾಡಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಸ್ಟ್ 3 ರಂದು ಸಂಜೆ 8:00 IST ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೇ Meta ಖಾತೆಗಳನ್ನು ರಿವ್ಯೂಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದರು.

ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದೇನು?: ಬಾಧಿತ ಬಳಕೆದಾರರ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​​ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದೇಶ ಕಾಣಿಸಿತು: "ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿನಂತಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 3 ಆಗಸ್ಟ್ 2026. ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ("Account in review. Date requested: 3 Aug 2026. Your account activity and device info is being checked to make sure it follows our terms of service. We will notify you of the result typically within 24 hours."). ಅದರ ಕೆಳಗೆ "How to use WhatsApp responsibly" ಮತ್ತು "About stolen phone and accounts" ಎಂಬ 2 ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ನನ್ನ ವಾಟ್ಸ್​​ಆ್ಯಪ್​ ಖಾತೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ರಿವ್ಯೂ ಪುಟದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದೇಶ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಅಕೌಂಟ್​ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಾನು ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತೇನೆ.ನನ್ನ ಕೆಲಸ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳೆದಾರರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ವಕ್ತಾರರು ಈ ರಿವ್ಯೂ ಕ್ರಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಜನರನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಲು ಮರಳಿ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ Meta ಈ ಬಾರಿ ಕೆಲವು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.

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WHATSAPP ACCOUNT REVIEW
WHATSAPP OUTAGE
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