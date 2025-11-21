ETV Bharat / technology

ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್ ಪ್ರೈವೆಸಿಗೆ ಅಪಾಯ: ಶೇ.62ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯರ ವಿವರ ಸಂಗ್ರಹ, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

WhatsApp Users Data Leaked: ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 100 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್ (IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 21, 2025 at 1:34 PM IST

WhatsApp Users Data Leaked: ಜನಪ್ರಿಯ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್‌ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸೋರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಲವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಯೆನ್ನಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಭದ್ರತಾ ದೋಷವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 3.5 ಬಿಲಿಯನ್ (350 ಕೋಟಿ)ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್‌ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಗರಿಷ್ಠ 750 ಮಿಲಿಯನ್ (75 ಕೋಟಿ) ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾರತದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.62 (ಅಥವಾ 465 ಕೋಟಿ) ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರ (ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ) ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್‌ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋಗಳು, "About" ಟೆಕ್ಸ್ಟ್​, ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್-ಸಾಧನ ಬಳಕೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಖಾತೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವಿವರಗಳನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್‌ನ ಕಾಂಟೆಕ್ಟ್​-ಡಿಸ್ಕವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ವಿಯೆನ್ನಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ (ನವೆಂಬರ್ 18) ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇವ್​ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅವರು WhatsApp ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದು WhatsAppನಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಆ ಸಂಪರ್ಕ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವರ "ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ" ಮತ್ತು "ಹೆಸರು" ಮಾಹಿತಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾಂಟೆಕ್ಟ್​-ಡಿಸ್ಕವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇತರ WhatsApp ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಂಶೋಧಕರು ಇದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗಂಟೆಗೆ ನೂರು ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಸಂಶೋಧಕರು ತಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಡಿಲೀಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ಹ್ಯಾಕರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ WhatsApp ಬಳಕೆದಾರರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ WhatsAppನ ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿ ಮೆಟಾಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮೆಟಾ: ದೋಷ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಭದ್ರತಾ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಮೆಟಾ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದೆ. ಈ ದೋಷದಿಂದ ಯಾವುದೇ ದುರುಪಯೋಗ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದೆ.

