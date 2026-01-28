ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ! ಮೆಟಾ ಓದುತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಸೇಜ್!?
WhatsApp Privacy Lawsuit: ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ..
Published : January 28, 2026 at 8:18 AM IST
WhatsApp Privacy Lawsuit: ದೈತ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿ ಮೆಟಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳ ಬಳಕೆದಾರರ ಗ್ರೂಪ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಮೆಟಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ (E2EE) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಒಂದು ನೆಪವಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯು ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾಸಗಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಓದಬಹುದು ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ವಿವಾದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮೆಟಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾಸಗಿ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಭಾರತ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮೆಟಾ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತಮ್ಮ ಚಾಟ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವ ಬೇರೆಯದೇ ಆಗಿತ್ತು.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತನ್ನ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕಳುಹಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಮಾತ್ರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಓದಬಹುದು, ಕಂಪನಿಯೇ ಅಲ್ಲ. ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಮಾತ್ರ ಚಾಟ್ ಅನ್ನು ಓದಬಹುದು ಅಥವಾ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೆಟಾ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತವೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಶತಕೋಟಿ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಕೆಲವು ವಿಸ್ಲ್ಬ್ಲೋವರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಮೆಟಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮೆಟಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಮೆಟಾ ವಕ್ತಾರ ಆಂಡಿ ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆಧಾರಿತ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂದೇಶಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ. ಮೆಟಾ ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಆಧಾರರಹಿತ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ ಮತ್ತು ವಾದಿಗಳ ವಕೀಲರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಈಗ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್-ಆಕ್ಷನ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಬಹುದು.
