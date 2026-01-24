ETV Bharat / technology

ಮಕ್ಕಳ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಮೇಲೆ ಪೋಷಕರ ಕಣ್ಣು! ಹೊಸ ಫೀಚರ್​ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

WhatsApp New Feature: ಮಕ್ಕಳ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

PRIMARY CONTROLS FEATURE SECONDARY ACCOUNTS FOR CHILDREN WHATSAPP CONTROLS FEATURES WHATSAPP KIDS
ಮಕ್ಕಳ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಮೇಲೆ ಪೋಷಕರ ಕಣ್ಣು (Photo Credit: IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 24, 2026 at 1:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

WhatsApp New Feature: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಫೀಚರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಖಾತೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಖಾತೆಯನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಖಾತೆಯಾಗಿ ಮೇನ್​ ಅಕೌಂಟ್​ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಗೌಪ್ಯತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಅಕೌಂಟ್​ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ: ಮುಂಬರುವ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ WABetaInfo ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, Primary Controls ಎಂಬ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್​ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ದ್ವಿತೀಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆಗಳು ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ವಾಟ್ಸಾಪ್​ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬಲು ದ್ವಿತೀಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಚಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಚಾಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಖಾತೆ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳ ಕುರಿತು ವರದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಂಡ್​ ಟು ಎಂಡ್​ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇರೆಯವರು ಖಾಸಗಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಓದುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ: ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅನುಭವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ ಪೋಷಕರ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಖಾತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು WhatsApp ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪೋಷಕರು ದ್ವಿತೀಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಲು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಖಾತೆಗಳು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: ಬಡವರೂ ಸಹ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಹೊಸ ಕಾರು! ಇದರ ದರ, ಫೀಚರ್ಸ್​​ ಹೀಗಿವೆ

TAGGED:

PRIMARY CONTROLS FEATURE
SECONDARY ACCOUNTS FOR CHILDREN
WHATSAPP CONTROLS FEATURES
WHATSAPP KIDS
WHATSAPP NEW FEATURE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.