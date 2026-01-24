ಮಕ್ಕಳ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೇಲೆ ಪೋಷಕರ ಕಣ್ಣು! ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
WhatsApp New Feature: ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : January 24, 2026 at 1:19 PM IST
WhatsApp New Feature: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಫೀಚರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಖಾತೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಖಾತೆಯನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಖಾತೆಯಾಗಿ ಮೇನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಗೌಪ್ಯತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ: ಮುಂಬರುವ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ WABetaInfo ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, Primary Controls ಎಂಬ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ದ್ವಿತೀಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆಗಳು ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬಲು ದ್ವಿತೀಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಚಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಖಾತೆ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳ ಕುರಿತು ವರದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇರೆಯವರು ಖಾಸಗಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಓದುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ: ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅನುಭವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ ಪೋಷಕರ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಖಾತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು WhatsApp ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪೋಷಕರು ದ್ವಿತೀಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಲು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಖಾತೆಗಳು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಓದಿ: ಬಡವರೂ ಸಹ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಹೊಸ ಕಾರು! ಇದರ ದರ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೀಗಿವೆ