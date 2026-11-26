ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್' ಫೀಚರ್: ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್!
WhatsApp Scheduled Messages Feature: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ 'ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್' ಫೀಚರ್ನ್ನು ಮೆಟಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
Published : November 26, 2026 at 12:54 PM IST
WhatsApp Scheduled Messages Feature: ಜನಪ್ರಿಯ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆಪ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ (WhatsApp) ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೊಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರವಾನೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೆಟಾ (Meta) ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ "ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್" (Scheduled Messages) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದೆ.
ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್, ಫೋಟೋಗಳು ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ವೈಯಕ್ತಿಕ (Individual) ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಚಾಟ್ಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಂಪನಿಯು ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
WhatsApp launches scheduled messages on Android and iOS! WhatsApp is finally releasing the ability to schedule messages for everyone. https://t.co/btuZvube6f https://t.co/LQlRC2KZgg— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 25, 2026
ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ಶುಭಾಶಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶ ಮರೆಯುವ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ: ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಮರೆತುಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕದಿಂದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಅಥವಾ ಅಲಾರಾಂ ಇಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಶುಭಾಶಯದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಿಖರವಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅದು ತಲುಪುತ್ತದೆ.
rest now, child, the message you scheduled will be delivered https://t.co/aAH1m5e3zq— WhatsApp (@WhatsApp) November 25, 2026
10 ನಿಮಿಷದಿಂದ 14 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಮಯ ನಿಗದಿ: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು 10 ನಿಮಿಷಗಳಿಂದ 14 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬರೆದ ಸಮಯದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಠ 14 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕಳುಹಿಸಲು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ iOS ಮತ್ತು Android ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಹಂತ 1: ಮೊದಲು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಲು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಚಾಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ.
- ಹಂತ 2: ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ (ಅಥವಾ ಫೋಟೋ/ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ).
- ಹಂತ 3: 'ಸೆಂಡ್' (Send) ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ (ಕೇವಲ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, Press and hold ಮಾಡಿ).
- ಹಂತ 4: ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸುವ ದಿನಾಂಕ (Date) ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು (Time) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
- ಹಂತ 5: ಬಳಿಕ ದೃಢೀಕರಿಸಿ (Confirm).
ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಸುರಕ್ಷತೆ: ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಅದು ಇತರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದೇಶದಂತೆಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಬದಲಾದರೆ, ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ (Delete) ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿದ ಸಮಯವನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಶವೆಂದರೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು 'ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್' (End-to-end encryption) ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು, ಅಂದರೆ ನೀವು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ (Telegram) ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ (Signal) ನಂತಹ ಆಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಈಗ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಹ ಬಳಕೆದಾರರ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದೆ.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ 'ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್' ಫೀಚರ್ ಬಂದಿರುವುದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಚೇರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ರಿಮೈಂಡರ್ಗಳವರೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಮೆಸೇಜ್ ತಲುಪುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಭದ್ರತೆಯು ಈ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಓದಿ: ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಭರ್ಜರಿ 'ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ' ಫೀಚರ್: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದ ಕಂಪನಿ!