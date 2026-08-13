ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಿಟಾ ಅಪ್ಡೇಟ್: ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಹೊಸ ಫೀಚರ್! ಇದರ ಕಾರ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
WhatsApp Scam Alert: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಲರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಬಿಟಾ ವರ್ಷನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, AI ಬಳಸಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Published : August 13, 2026 at 5:18 PM IST
WhatsApp Scam Alert: ಜನರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮೆಸೇಜ್ಗಳ ಪ್ರೈವಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇಂಪರ್ಸೊನೇಷನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು AI ಮೂಲಕ ಬರುವ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ತಂತ್ರಗಳು ವಿಕಾಸ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಜನರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ Scam Alert ಎಂಬ ಹೊಸ ಆಪ್ಶನಲ್ ಫೀಚರ್ನ ಮೊದಲ ನೋಟವನ್ನು ಕಂಪನಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಫೀಚರ್ ಸಾಧನದಲ್ಲೇ ಆನ್ ಡಿವೈಸ್ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ (on-device machine learning model) ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಸೇಜ್ ವಿಷಯವು ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಧನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ WhatsApp, Meta ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಫೀಚರ್ end-to-end encryptionಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದಾಗ ಬಳಕೆದಾರರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಶನಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿಯು ಬಿಟಾ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ರೋಲ್ಔಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಆರಂಭಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಬಗ್ ಬಂಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವಿಶಾಲ ಭದ್ರತಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Scam Alert ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಇದು ಆಪ್ಶನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಅದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು non-contacts ನಿಂದ ಬರುವ ಒಳಬರುವ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಇನ್ಫ್ರನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ವರದಿಗಳಿಂದ ಗಮನಿಸಿದ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ಸಂಭಾಷಣಾ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಸಂಕೇತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಭವನೀಯ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾಡೆಲ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ಬ್ಲಾಕ್, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಆ ಚಾಟ್ ಅನ್ನು trusted ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಆಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು Scam Alert ಮತ್ತೆ ಆ ಚಾಟ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರವೈಸಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಈ ಫೀಚರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರವಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ inference ಗಳು ಸಾಧನದಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಸೇಜ್ ವಿಷಯವು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಾಧನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಫೀಚರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಅಳೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ. ಅಂದರೆ aggregate ಮತ್ತು anonymous ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಣಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಕ್ರಿಯಾ ಎಣಿಕೆಗಳು, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಎನ್ವರ್ಮೆಂಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ವಾಟ್ಸಾಪ್ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಶನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಾ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಮಾಡೆಲ್ ಆವೃತ್ತಿ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅದನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೊದಲು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಲೆಡ್ಜರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭದ್ರತಾ ಸಂಶೋಧಕರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮಾಡೆಲ್ weights ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು Account > Request Info > Scam Alert Activity ಮೂಲಕ ಸಾಧನದಲ್ಲೇ ಯಾವ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಫಲಿತಾಂಶ ಏನು ಮತ್ತು ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಆವೃತ್ತಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಕಸಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಫೀಚರ್ ಈಗ ಬಿಟಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು, ಭದ್ರತಾ ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಭದ್ರತಾ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಪಲ್ ಏರ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡಲು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಲಾಂಚ್!: ಬರುತ್ತಿದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಫ್ರೀ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್, ಬಡ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನು?