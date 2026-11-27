ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ! ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬಂತು ಹೊಸ 'Travel eSIM' ಫೀಚರ್!
WhatsApp Travel eSIM: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹೊಸದಾಗಿ 'ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇ-ಸಿಮ್' ಡೇಟಾ ಪ್ಲಾನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
Published : November 27, 2026 at 7:32 AM IST
WhatsApp Travel eSIM: ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಮೆಟಾ ಒಡೆತನದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ (WhatsApp) ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೊಂದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇ-ಸಿಮ್ (Travel eSIM) ಗಾಗಿ ಡೇಟಾ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆಪ್ನಿಂದಲೇ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಬಳಕೆದಾರರು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಹೋಗದೆಯೇ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ದೇಶದ ಡೇಟಾ ಕವರೇಜ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಅದೇ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ಎಂದಿನಂತೆ ತಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.
ಈ ಹಿಂದೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬೀಟಾ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 2.26.47.4 ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೀಚರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು iOS ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ 'ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇ-ಸಿಮ್' ಡೇಟಾ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಡೇಟಾ ಪ್ಲಾನ್ ಪಡೆಯಲು ಟೆಲಿಕಾಂ ಸ್ಟೋರ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
WhatsApp announces Travel eSIM data plans on Android and iOS! WhatsApp announces a new feature that lets users buy a data plan for a Travel eSIM. https://t.co/jjoiVRVYMx https://t.co/XVYS6SESZM— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 26, 2026
ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇ-ಸಿಮ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನೆಲ್ಲಾ ನೀಡುತ್ತದೆ?:
- ಆಪ್ ಒಳಗೇ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್: ಮುಂಬರುವ ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ 'ಅಕೌಂಟ್' (Account) ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇ-ಸಿಮ್ ಖರೀದಿಸಲು ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿದ್ದಾರೆ.
- ದುಬಾರಿ ರೋಮಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ: ಬಳಕೆದಾರರು ತಾವು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಿಯೋಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಅಥವಾ ದುಬಾರಿ ರೋಮಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಒಳಗೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಒಪ್ಪಂದ?: ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇ-ಸಿಮ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗಿಸಲು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹಲವಾರು ಇ-ಸಿಮ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಾಂ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಜಿಯೋ (Jio), ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಯಾಟಾ (Smart Axiata), ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ (Smart Communications), ವೆರಿಝೋನ್ (Verizon), 1ಗ್ಲೋಬಲ್ (1Global) ಮತ್ತು ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇ-ಸಿಮ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?: ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ಲಾನ್ ಖರೀದಿಸಿ ಇ-ಸಿಮ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ತಲುಪಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಸ್ಥಳೀಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಾಗ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅದನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ (Automatically activates). ಇಡೀ ಪ್ರವಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಹುದು. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ತಲುಪಿದಾಗ ಪಿಕಪ್ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಡೇಟಾ ಸಂಪರ್ಕ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆಪ್ನಿಂದಲೇ ನೇರವಾಗಿ ಡೇಟಾ ಕವರೇಜ್ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ಬೇರೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗದೆಯೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಬಹುದು.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆಯ್ದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು iOS ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇ-ಸಿಮ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಮಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸುವುದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲೇ 'ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇ-ಸಿಮ್' ಸೌಲಭ್ಯ ಬಂದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಜಿಯೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ.
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