ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಮಾಡಿ ಚಾಟ್! ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ರಿಜರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
WhatsApp Biggest Privacy Update: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೆಯೇ ಚಾಟ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..
Published : June 30, 2026 at 10:43 AM IST
WhatsApp Biggest Privacy Update: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುವ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ನೀವು ಇನ್ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು (Username) ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಗೌಪ್ಯತೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಿಸಿತು. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಗೌಪ್ಯತೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಗೌಪ್ಯತೆಯೇ ಮುಖ್ಯ: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ಇತರರು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. "ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಗೌಪ್ಯತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಉತ್ಪನ್ನದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಲಿಸ್ ನ್ಯೂಟನ್-ರೆಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ? ಈ ಹಿಂದೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ನೇಮ್ನಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಇದನ್ನು ಗೌಪ್ಯತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸಬರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹಲವು ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರಹೆಸರು ಅನುಕೂಲಕರ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ನೇಮ್ಅನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಯಾವುದೇ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಅಥವಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನಿಖರವಾದ ಬಳಕೆದಾರಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಿಮಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ಕರೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.
ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಭದ್ರತೆ: ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆನ್ಲೈನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರುಗಳು 3 ರಿಂದ 35 ಅಕ್ಷರಗಳ ಉದ್ದವಿರಬೇಕು. ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ದುರುಪಯೋಗ ಅಥವಾ ಮೋಸದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕಂಪನಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ರಿಜರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಸರು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆಯವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೊರತರುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
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