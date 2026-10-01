ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೀನೇಜರ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಫೀಚರ್ ಲಾಂಚ್: ಇನ್ಮುಂದೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ
WhatsApp Parental Controls: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಟೀನೇಜರ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆಪ್ಶನಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರೈವಸಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಚಾನಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಾ ಎಐ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಿಗಲಿದೆ..
Published : October 1, 2026 at 1:29 PM IST
WhatsApp Parental Controls: ಜನಪ್ರಿಯ ಮೆಸ್ಸೇಜಿಂಗ್ ಆಪ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹದಿಹರೆಯದ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಟೀನೇಜರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಪೋಷಕರ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 30ರಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿವೆ (ಆಪ್ಶನಲ್). ಪೋಷಕರು ಬೇಕಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಈ ಫೀಚರ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಾಟ್ಗಳ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರೈವಸಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪೋಷಕರ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಹೊಸ ಫೀಚರ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೈವಸಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಮಗುವಿನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋವನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಬಹುದು ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಗುವನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಸೇರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪೋಷಕರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರು ಹೊಂದಿಸಿದ PIN ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. PIN ಇಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರೈವಸಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ: ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮಗು ಹೊಸ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಗು ಗ್ರೂಪ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗಲೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಾನಲ್ಸ್ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೂ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಿದೆ. ಮಗು ಯಾವ ಚಾನಲ್ಸ್ ನೋಡಬಹುದು ಎಂದು ಪೋಷಕರು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಮಗು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಗುವಿನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಪೋಷಕರು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.
Meta ಎಐಗೂ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್: ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ Meta AI ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಟೀನೇಜರ್ಗಳು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಪೋಷಕರ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಪೋಷಕರು ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ 13+ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು Limited Content ಆಪ್ಷನ್. Limited Content ಆಪ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ: ಪೋಷಕರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದೇಶಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮೆಸೇಜ್ ಮತ್ತು ಕರೆಗಳು ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಂಪನಿಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಓದಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಈಗ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಧರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಪೋಷಕರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಈ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ WhatsApp 13 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪೋಷಕರ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ತಂದಿತ್ತು.
ಓದಿ: ಒಂದೇ ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 2 ಅಚ್ಚರಿ: ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ಥರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ AI ಲ್ಯಾಬ್ ಇಂದು ನಭಕ್ಕೆ!