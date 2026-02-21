ETV Bharat / technology

'ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಿಸ್ಟರಿ' ಫೀಚರ್​ - ಹಳೆಯ ಮೆಸೇಜ್​ಗಳನ್ನು​ ನೋಡಬಹುದು ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರು!

Whatsapp Group Message History: ಗ್ರೂಪ್ ಚಾಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಫೀಚರ್​ನಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳೇನೆಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣಾ ಬನ್ನಿ..

ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಿಸ್ಟರಿ (Photo Credit- Getty Images)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 21, 2026 at 10:14 AM IST

2 Min Read
Whatsapp Group Message History: ಜನಪ್ರಿಯ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್​ ಚಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತರಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್​ ಮೆಸೇಜ್​ ಹಿಸ್ಟರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಇದು ಹಳೆಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನುವಲ್​ ಆಗಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಗ್ರೂಪ್​ ಆನ್‌ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಿಸ್ಟರಿ (Photo Credit- Getty Images)

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಫೀಚರ್: ಈ ಹೊಸ "ಗ್ರೂಪ್​ ಮೆಸೇಜ್ ಹಿಸ್ಟರಿ" ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರುವ ಮೊದಲು ಕಳುಹಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಬಳಕೆದಾರರು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತಂದ ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್​ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.

ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಅನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಆಪ್ಶನಲ್​ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್​ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಸಂದೇಶ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಗುಂಪು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಸಂದೇಶ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ 25 ಮೆಸೇಜ್​ಗಳು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್​, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಾಟ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರೂಪ್​ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಫೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು WhatsApp ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್​ನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರೂಪ್​ ಮೆಸೇಜ್​ ಹಿಸ್ಟರಿಗಳು ಎಂಡ್​ ಟು ಎಂಡ್​ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.ಇದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವವರು ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಅದರ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್​ ಎನ್ವಿರಾನ್​ಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗುಂಪಿನ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರು ಟೈಮ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಕಳುಹಿಸುವವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು WhatsApp ಹೇಳಿದೆ. ಸಂದೇಶ ಇತಿಹಾಸವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಹ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ನವೀಕರಿಸುವುದು

