ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಭರ್ಜರಿ 'ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ' ಫೀಚರ್: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದ ಕಂಪನಿ!
WhatsApp Dual Camera Mode Android: ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ತನ್ನ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ 'ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ' ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಯಾವರೀತಿ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..
Published : November 25, 2026 at 2:58 PM IST
WhatsApp Dual Camera Mode Android: ಮೆಟಾ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಜನಪ್ರಿಯ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆಪ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ 'ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ' (Dual Camera) ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಮುಂಭಾಗದ (Front) ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ (Rear) ಎರಡೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಫೋಟೋಗಳು ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ದೃಶ್ಯವು ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ (Full screen) ಅನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ದೃಶ್ಯವು ಚಿಕ್ಕ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು (Reaction) ಸಹ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
WhatsApp is rolling out a dual camera mode on Android! WhatsApp is introducing a feature that lets users capture photos and videos with both cameras. https://t.co/iQLTq30cLR https://t.co/bdv3vDVPAJ— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 24, 2026
ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ 'WABetaInfo' ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿ 2.26.46.9 ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದನ್ನು ಆಯ್ದ ಬೀಟಾ ಪರೀಕ್ಷಕರಿಗೆ (Beta testers) ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಆವೃತ್ತಿಯು ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಈ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಬಳಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
ಮೋಡ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು: ನೀವು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತೆರೆದಾಗ ಈ ಮೋಡ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮೋಡ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಫ್ರೇಮ್: ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ (By default) ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವು ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಮೇಲಿನ ಬಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ (Top-right corner) ಚಿಕ್ಕ ಆಯತಾಕಾರದ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ರೊಟೇಟ್ ಬಟನ್ (Rotate button): ರೊಟೇಟ್ ಬಟನ್ ಬಳಸಿ ನೀವು ಎರಡೂ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಚಿಕ್ಕ ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸರಿಸಬಹುದು: ಈ ಚಿಕ್ಕ ಫ್ರೇಮ್ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಎಳೆದು (Drag) ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇರಿಸಬಹುದು.
ಒಂದೇ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್: ನೀವು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಾಗ ಎರಡೂ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎರಡೂ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದೇ ಏಕೀಕೃತ ಕ್ಲಿಪ್ (Unified clip) ಆಗಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯ: ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮೋಡ್ ಬಳಸಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಫೋಟೋಗಳು ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಾಟ್ಗಳು, ಗ್ರೂಪ್ಗಳು, ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಾಗಿ (Status updates) ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಪ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೆರೆದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಈ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೋಡ್ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ (Caption) ಸೇರಿಸಬಹುದು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಡಿಟರ್ ಬಳಸಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದ ಬೀಟಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬೀಟಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ 'ಬೀರಿಯಲ್' (BeReal) ನಂತಹ ಆಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ತನ್ನ ಆಪ್ನಲ್ಲೇ ತಂದಿರುವುದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರವಾಸದ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಾಗ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಖಭಾವವನ್ನೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನವಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬೀಟಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಫೀಚರ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿ ಎಂಬುದೇ ಟೆಕ್ ಪ್ರಿಯರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ.
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