ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಇಲ್ಲದವರಿಗೂ ಉಚಿತ ಆಡಿಯೋ-ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್! ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್, ಜೂಮ್ ಆಪ್ಗಳಿಗೆ ಗಡುಸಾದ ಟಕ್ಕರ್!
WhatsApp Guest Calling Feature: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹೊಸ ಗೆಸ್ಟ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲದವರೂ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಸೇರಬಹುದು. ಈ ಫೀಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : October 16, 2026 at 12:54 PM IST
WhatsApp Guest Calling Feature: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆಪ್ ಆದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಹೊಸ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಒಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಇಬ್ಬರ ಬಳಿಯೂ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೆಟಾ ಒಡೆತನದ ಕಂಪನಿ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಈಗ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.
ಇನ್ಮುಂದೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬಳಕೆದಾರರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ (Call Link) ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಸದವರನ್ನೂ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾಲ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರೆಗಳಂತೆಯೇ ಈ ಕರೆಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ (End-to-End Encrypted) ಆಗಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿವೆ.
ಈ 'ಗೆಸ್ಟ್ ಕಾಲಿಂಗ್' (Guest Calling) ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕ್ಕೆ 'ಗೆಸ್ಟ್ ಕಾಲಿಂಗ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಗೆಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ (No Time Limits). ಹೋಸ್ಟ್ (ಕರೆ ಆರಂಭಿಸುವವರು) ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 32 ಜನರು ಈ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಕಾಲ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆಪ್ನಲ್ಲಿರುವ 'Calls' ಟ್ಯಾಬ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ '+' ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಸೇಜ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಲಿಂಕ್ ಪಡೆದ 'ಗೆಸ್ಟ್' ತಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಕರೆಗೆ ಸೇರಲು ವಿನಂತಿ (Request) ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.
ಹೋಸ್ಟ್ಗೆ ಇರಲಿದೆ ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್: ಕರೆಗೆ ಯಾರು ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕರೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಹೋಸ್ಟ್ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿದೆ. ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಕರೆಗೆ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮೊದಲು 'ವೈಟಿಂಗ್ ರೂಮ್' (Waiting Room) ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೋಸ್ಟ್ ಅನುಮತಿ (Permission) ನೀಡಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಅವರು ಕರೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೋಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಇತರರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಸ್ವತಃ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಕರೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಫೀಚರ್ಸ್: ಈ ಗೆಸ್ಟ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್ (Screen Sharing), ಎಮೋಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು 'ರೈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್' (Raise Hand) ನಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು, ಆಫೀಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಿಮೋಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಇದೇ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಬರಲಿದ್ದು, ಗೂಗಲ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಥವಾ ಔಟ್ಲುಕ್ನಿಂದಲೇ ನೇರವಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಾಲ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವೆಬ್ನಿಂದ ನೇರ ಕಾಲಿಂಗ್, ಕಾಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಕ್ವಿಕ್ ಎಚ್ಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ನಾಯ್ಸ್ ಸಪ್ರೆಷನ್ (ಶಬ್ದ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಈ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
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