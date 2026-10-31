ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಚಾಟ್ ಇನ್ಮುಂದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ: ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ 4 ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಪ್ರಕಟ!
WhatsApp Group Updates: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಮೆಸೇಜ್ ಪಿನ್, ಚಾಟ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಶೇರಿಂಗ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮತ್ತು ಮೆನ್ಷನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಒಳಗೊಂಡ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರೂಪ್ ಸಂವಹನ ಸುಲಭಗೊಂಡಿದೆ.
Published : October 31, 2026 at 9:34 AM IST
WhatsApp Group Updates: ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಜನಪ್ರಿಯ ತ್ವರಿತ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಆ್ಯಪ್ ಆದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಕಚೇರಿಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗ್ರೂಪ್ ಚಾಟ್ಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾಗ, ನೂರಾರು ಸಂದೇಶಗಳು ಬಂದು ಜಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು, ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ಯಾರು ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಇಂತಹ ದೈನಂದಿನ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಬ್ಯುಸಿ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಈ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ.
ಇಷ್ಟಬಂದಷ್ಟು ದಿನ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ (Pin Messages): ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಚಾಟ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 24 ಗಂಟೆಗಳು, 7 ದಿನಗಳು ಅಥವಾ 30 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆ ಸಂದೇಶವು ತಾನಾಗಿಯೇ ಅನ್ಪಿನ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ವಿಳಾಸಗಳು ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ (Permanently) ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬಹುದು. ಇದು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರೂಪ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಹಳೆಯ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಶ್ರಮವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಿದ ನಂತರವೂ ಹಳೆಯ ಚಾಟ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ (Share Message History): ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರುವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡುವ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಾಟ್ ಹಿಸ್ಟರಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್ ನೀಡಿದೆ. ಈಗ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಿದ ನಂತರವೂ (Retroactively) ಗ್ರೂಪ್ ಅಡ್ಮಿನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಸದಸ್ಯರು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಾಟ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದೇಶಗಳು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಎಂದಿನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ (End-to-End Encrypted) ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕೇವಲ ಗ್ರೂಪ್ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 'ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್' (Group Status Updates): ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಪ್ತವಾಗಿಸಲು 'ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸುವ ಬದಲು, ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೋಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಮೋಜಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಳಂತೆಯೇ ಇವು ಕೂಡ 24 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ತಾನಾಗಿಯೇ ಮಾಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ನ ಸಂವಹನ ಲಘುವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಪ್ಲೈ ಆಧಾರಿತ ಹೊಸ ಚಾಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ (Filter Chats by Mentions): ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಂದೇಶಗಳು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಬಂದ ಸಂದೇಶ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವ ರಿಪ್ಲೈ ಯಾವುದು ಎಂದು ಹುಡುಕುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹೊಸ ಚಾಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ತಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಾದ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು (ಇದರಲ್ಲಿ @all ಸಂದೇಶಗಳೂ ಸೇರಿವೆ) ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಹುಡುಕಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅನ್ರೀಡ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಾಟ್ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೋಗಬಹುದು.
ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಳೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ನೆನಪು: ಈ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೆನಪಿಸಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಡೀ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಕಾಣಿಸದಂತೆ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯ (Reply Privately), ಗ್ರೂಪ್ ಪೋಲ್ಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೆಂಬರ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಟ್ರೆಷರರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಮ್ಸ್ ಡ್ಯಾಡ್) ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಫೀಚರ್ಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸಲಿವೆ.
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