ಒಮ್ಮೆ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಯವಾಗುವ ಮೆಸೇಜ್! ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಿಕ ಈಗ ಐಫೋನ್ಗೂ ಬಂತು ಈ ಹೊಸ ಫೀಚರ್!
WhatsApp View Once Text iPhone: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಒಮ್ಮೆ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಯವಾಗುವ 'ವ್ಯೂ-ಒನ್ಸ್' ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಈಗ ಐಫೋನ್ ಬೀಟಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೂ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
Published : November 23, 2026 at 2:37 PM IST
WhatsApp View Once Text iPhone: ಜನಪ್ರಿಯ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ (WhatsApp) ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾಸಗಿತನವನ್ನು (Privacy) ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದ 'ವ್ಯೂ-ಒನ್ಸ್' (View-Once) ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಈಗ ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೀಚರ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಕೇವಲ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ತೆರೆದು ಓದಬಹುದು. ಆ ನಂತರ ಅದು ತಕ್ಷಣವೇ ಚಾಟ್ನಿಂದ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ 'WABetaInfo' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಪಲ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ಫ್ಲೈಟ್ (TestFlight) ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುವ 'ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬೀಟಾ ಫಾರ್ iOS ಆವೃತ್ತಿ 26.45.10.73' ರಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನವೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ (ಆವೃತ್ತಿ 2.26.45.6) ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಐಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಬೀಟಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
WhatsApp introduces view-once text messages on iOS! WhatsApp is rolling out the view-once feature for text messages, so users can send a message that the recipient can only read once. https://t.co/6EQR4EXswM https://t.co/4ROixBze2s— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 23, 2026
'ವ್ಯೂ-ಒನ್ಸ್' ಮತ್ತು 'ಡಿಸ್ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್' ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಹಲವು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರು 'ವ್ಯೂ-ಒನ್ಸ್' ಮತ್ತು 'ಡಿಸ್ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್' (Disappearing Messages) ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ..
- ಡಿಸ್ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್: ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ಓದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಓದದೇ ಇರಲಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ನಂತರ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ 24 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 7 ದಿನ) ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
- ವ್ಯೂ-ಒನ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್: ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಒಮ್ಮೆ ತೆರೆದು ಓದಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದು ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಒಳಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಲು, ಕಾಪಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೋಡ್, ವಿಳಾಸ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಐಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 'ವ್ಯೂ-ಒನ್ಸ್' ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಓದುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಐಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತೆರೆದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ.
- ನಂತರ 'ಸೆಂಡ್' (Send) ಬಟನ್ ಅನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ (Long-press).
- ಆಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ 'ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮೆಸೇಜ್' (Schedule message) ಮತ್ತು 'ವ್ಯೂ ಒನ್ಸ್' (View once) ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೆನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ಅದರಲ್ಲಿ 'View once' ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. (ಒಮ್ಮೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ Undo ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ).
ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಬಬಲ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಭದ್ರತಾ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಓದಿ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೆಸೇಜ್ ಅಳಿಸಿಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ 'Opened' (ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ) ಎಂಬ ಚಿಹ್ನೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಓದಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಳುಹಿಸಿದವರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಬಳಕೆದಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಭದ್ರತಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಫೀಚರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಇದು ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂದೇಶ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ತಮ್ಮದೇ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಯವಾಗುವ ಮೊದಲು ಬೇರೊಂದು ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಳಸಿ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಸೇವ್ ಆಗುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಐಒಎಸ್ ಬೀಟಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಫೀಚರ್: ಇದೇ ವಾರ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತನ್ನ ಐಒಎಸ್ ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 'ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಬ್ಯಾಕಪ್' (Encrypted cloud backups) ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸದ್ಯ ಬೀಟಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರು ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ (App Store) ಸ್ಥಿರ ಆವೃತ್ತಿ (Stable release) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ 'ವ್ಯೂ-ಒನ್ಸ್' ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವುದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಡೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಆದರೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಅತ್ಯಂತ ಗೌಪ್ಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬಳಕೆದಾರರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
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