ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೀಚರ್: ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್: ಫೋಟೋ-ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್
WhatsApp New Feature: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬೀಟಾ ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
Published : October 12, 2026 at 1:52 PM IST
WhatsApp New Feature: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತನ್ನ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೀಟಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊರತರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ WABetaInfo ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೀಚರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಚಾಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಲು ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಮೆಸೇಜ್ನ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಸ್ ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಈ ಕಾರ್ಯವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಈ ಫೀಚರ್ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವರ್ಷನ್ 2.26.40.7 ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೀಟಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬೀಟಾ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಫೀಚರ್ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ವರ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಹೊಸ ಪೋಷಕರ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿತು.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಜಿಮೇಲ್ನ ಇಮೇಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. WABetaInfo ಪ್ರಕಾರ, ಬಳಕೆದಾರರು ಸೆಂಡ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯು ಬಾಟಮ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಲು ದಿನ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಾಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಚಾಟ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಲು, ಬಳಕೆದಾರರು ಗ್ಯಾಲರಿ ಪಿಕ್ಕರ್ ತೆರೆಯಬೇಕು, ಮೀಡಿಯಾ ಫೈಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಸೆಂಡ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಡಿಟರ್ನಿಂದಲೂ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಲು ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಫೋಟೋವನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿದ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಪ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಡಿವೈಸ್ ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಚಾನಲ್ಗಾಗಿ ಹೊರತರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಬಳಕೆದಾರರು 2 ವಾರಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯದಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳು. ಬಳಕೆದಾರರು "Scheduled messages" ನೋಡಲು ಚಾಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಅವರು ಅಂತಹ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸೀವರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಯಾಕೆ ಈ ಫೀಚರ್ ಮುಖ್ಯ? ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಮೀಟಿಂಗ್ ರಿಮೈಂಡರ್, ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ನೆನಪಿಸುವುದು, ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯ ಮೆಸೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು.
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